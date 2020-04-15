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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 21:45 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 2 milyon 50 bini geçti, 131 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 505 bin 500'den fazla kişi iyileşti.

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 koronavirüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı koronavirüs

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