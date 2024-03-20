İletişim Başkanlığı, İsrail'i yalanladı: "Kuveyt Meydanı'nda Filistinliler ateş açtı" iddiası doğru değil!

İletişim Başkanlığı, İsrail devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı" iddiasının dıoğru olmadığını duyurdu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine bahse konu görüntülerin katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 km uzaklıktaki bir bölgede kayda geçtiğini belirlemiştir. Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını tespit etmiştir.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı’nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır.
Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı (5,56x45) mm NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir.