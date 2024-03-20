HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanlığı, İsrail'i yalanladı: "Kuveyt Meydanı'nda Filistinliler ateş açtı" iddiası doğru değil!

İletişim Başkanlığı, İsrail'i yalanladı: "Kuveyt Meydanı'nda Filistinliler ateş açtı" iddiası doğru değil!

20.03.2024 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinlilerin ateş açtığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı, İsrail'i yalanladı: "Kuveyt Meydanı'nda Filistinliler ateş açtı" iddiası doğru değil!

İletişim Başkanlığı, İsrail devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı" iddiasının dıoğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

  • Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine bahse konu görüntülerin katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 km uzaklıktaki bir bölgede kayda geçtiğini belirlemiştir. Ayrıca görüntülerdeki kişinin sivilleri İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığını tespit etmiştir.

  • Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı’nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır.

  • Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı (5,56x45) mm NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir.

  • 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail’in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

GJHa5_EWIAAK33g

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keserle vahşi cinayetten kan donduran 'genital' detayı: Yanıklar gördümKeserle vahşi cinayetten kan donduran 'genital' detayı: Yanıklar gördüm
Yüreklere dokunan hikayesiyle Türkiye bu baba ve oğlu çok sevdi!Yüreklere dokunan hikayesiyle Türkiye bu baba ve oğlu çok sevdi!
Mal varlığını o da paylaştıMal varlığını o da paylaştı
Anahtar Kelimeler:
İsrail İletişim Başkanlığı
En Çok Okunan Haberler
Emekliye seyyanen zamda ‘Cumartesi’ sürprizi

Emekliye seyyanen zamda ‘Cumartesi’ sürprizi

Şirketlerine atanan kayyım intihar etti! Notu dikkat çekti

Şirketlerine atanan kayyım intihar etti! Notu dikkat çekti

Erdoğan'ın dünkü sözleri İmamoğlu'nu kızdırdı

Erdoğan'ın dünkü sözleri İmamoğlu'nu kızdırdı

Antalya’da çok acı olay! 3 aylık bebeği can verdi! Annesi sinir krizi geçirdi…

Antalya’da çok acı olay! 3 aylık bebeği can verdi! Annesi sinir krizi geçirdi…

Öldürüp, ziyafet yaptı: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım!

Öldürüp, ziyafet yaptı: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım!

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.