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İletişim Başkanlığından CHP'nin 'Fahrettin Altun' eleştirilerine yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

İletişim Başkanlığından, bir CHP Grup Başkanvekilinin, Fahrettin Altun hakkındaki eleştirilere ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Eski sistem alışkanlığıyla bir bakanın konuşmasını normal görüp bir başkanın konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir ya kötü niyetliliktir" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığından CHP'nin 'Fahrettin Altun' eleştirilerine yanıt

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP grup başkanvekilinin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İdlib'deki birliklere Rejim unsurlarının saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirme yapmış olmasını eleştirdiği hatırlatıldı.

İletişim Başkanlığının, 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak ihdas edildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararnamede Başkanlığın görevleri arasında "kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlama"nın da bulunduğu belirtildi.

İdlib'deki menfur saldırının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Olağanüstü Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin bilgilendirmenin de bu görev uyarınca Fahrettin Altun tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

'ERDOĞAN'IN TAKDİRİNDE'

Böylesi bir toplantıya kimin katılıp kimin katılmayacağının tamamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ana muhalefet partisi yetkililerini, böylesi hakikat karşıtı ifadelerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmadan önce devleti tanımaya, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesine ve kurumlarımıza saygılı olmaya, yasalara aykırı tutum ve söylemleri ivedilikle terk etmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle bir de hatırlatma yapmak isteriz. Yürütme görevi ve yetkisi halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na aittir. Dolayısıyla seçilmiş kişi sadece Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Bakanlar, başkanlar ve diğer üst kademe yöneticiler Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince Cumhurbaşkanınca atanmış kişilerdir. Eski sistem alışkanlığıyla bir Bakanın konuşmasını normal görüp bir Başkanın konuşmasını anormal karşılamak ya cahilliktir ya kötü niyetliliktir.

Yeni sistemde bakanlıklar da başkanlıklar da yürütmenin yardımcılarıdır. Gerek bakanlar gerekse başkanlar kendi görev alanına giren konularda veya Cumhurbaşkanının talimatıyla açıklama yapma sorumluluğu altındadır. Bu bir yetki değil ödevdir."

(AA)

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İletişim Başkanlığı CHP Fahrettin Altun İdlib

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