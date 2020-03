İletişim uzmanından çağrı! Virüsün en çok sevdiği kelimeler...

"VİRÜSÜN EN ÇOK SEVDİĞİ KELİMELER..."

Dr. Şaban Kızıldağ, iş işten geçtikten sonra kimsenin "Ben bilmiyordum.", "Bu işin ciddiyetini anlamadım." diyemeyeceğini zira her platformda, her an bu virüs ve yayılımıyla ilgili bilgi verildiğini vurguladı.

Bu virüsü öğrenmek ve gerekli önlemleri almamak için hiçbir neden olamayacağını ifade eden Kızıldağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini bilmek zorundayız. Bilmiyorsak öğrenmek zorundayız. Hem de hemen şimdi. Çünkü yarın çok geç olabilir. Virüsün en çok sevdiği kelimeler 'Bana ne', 'Ben bilmem' ve 'bahane' kelimeleri. Aslında bu kelimeler iletişimin içinde de yönetimin içinde de virüsten daha zararlı. Toplum olarak hayatımızdan def etmemiz gereken üç kelime budur. Ancak bu sayede doğru iletişim kurar, doğru kararlar alır, doğru yaşamış oluruz."