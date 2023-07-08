HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İlginç anlar! Hem uçtu, hem de... "Bu benim için eşsiz bir deneyim oldu”

İlginç anlar! Hem uçtu, hem de... "Bu benim için eşsiz bir deneyim oldu”

08.07.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen müzisyen Ufuk Önan, yamaç paraşütüyle havalanıp gökyüzünde klarnet çalma hayalini gerçekleştirdi. İlk kez paraşütle uçuş sağlayan müzisyenin bu anları paraşüte bağlı kamerayla görüntülendi.

İzmir’de yaşayan Ufuk Önan tatil için geldiği Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Babadağ Bin 700 metre pistinden atlayış gerçekleştirdi.

Yanına klarnetini de alan amatör müzisyen Ufuk Önan, yaklaşık bin 500 metre yükseklikte klarnetini çaldı.

İlk kez paraşütle uçuş sağlayan Ufuk Önan’ın bu anları paraşüte bağlı kamerayla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılması ile birlikte büyük beğeni toplayan görüntüler, binlerce kişiye ulaştı.

"YAPMA ETME DİYENLER OLDU"

Ailesiyle birlikte tatile geldiği Fethiye’de tatilinin son gününde atlayış gerçekleştiren Ufuk Önan sosyal medya paylaşımında, “Uzun zamandır yapmak istediğim sonunda çok büyük keyif alarak yaptığım yamaç paraşütünde bu videoyu gerçekleştirdim. Klarnetin düşer yapma etme diyenler oldu. Hatta paraşüt kazası videoları atanlar oldu. Bizi uçuran Ahmet Sayar sayesinde rahat uçuş yaptık. 4-5 yıldır klarnet çalıyorum. Bu benim için eşsiz bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikte 'yok artık' dedirten görüntüler... Bu da oldu!Trafikte 'yok artık' dedirten görüntüler... Bu da oldu!
Anahtar Kelimeler:
Klarnet Fethiye yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

İngiliz kadın turist kabusu yaşadı! Gittiği sahilde tecavüze uğradı

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.