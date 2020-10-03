İlginç anlar! Kaçırılma sahnesini gerçek sanıp, müdahale etti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı 'Kuzey Yıldızı' adlı dizinin kuyumcu soygunu sahnesinde ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, ‘Nahide Kadıoğlu’ rolünü üstlenen Merve Şen’i de kaçırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içine girdi. Kaçırma sahnesini oynayan oyuncuların elinden Şen'i kurtarmaya çalışan Parlak'a set görevlileri müdahale etti. İlginç anların yaşandığı sette, Merve Şen şaşkınlık yaşarken, Parlak, olayın dizi çekimi olduğunu anlayınca alandan uzaklaştı.

'HER VATANDAŞIN BU HASSASİYETİ GÖSTERMESİ LAZIM'

Kaçırılma senaryosunu gerçek sanarak oyuncu Merve Şen’i kurtarmaya çalışan Muzaffer Parlak, DHA'ya konuştu. Dizi çekimindeki kaçırılma sahnesi terör eylemi zannettiğini belirten Parlak, "Ben ilk olarak olayı terör zannettim. Baktım ki kızı kaçırmaya çalışıyorlar, ben de müdahale ettim. Her vatandaşın bu hassasiyeti göstermesi lazım. Teröristler kız çocuklarını kaçırıyor, gençler aval aval bakıyor. Ben de 'ne bakıyorsunuz' diyerek tepki gösterdim. Niye ben müdahale ediyorum da siz izliyorsunuz diyerekten tepki gösterdim. Daha sonra kıza 'seni kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum' dedim. Olayın ardından kaçırılma eylemini gerçekleştiren oyuncular da gelip benden de özür dilediler" diye konuştu.