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İlginç boşanma davası! Eşinin bacağındaki morluğu öne sürdü, Yargıtay'dan dikkat çeken karar

12.09.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de bir kadın, kocasının bacağındaki morluğun psikolojisini etkilediği gerekçesiyle boşanma davası açtı. Balıkesir Aile Mahkemesi, çiftin boşanmalarına karar verirken, temyiz edilen davada Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi. Yargıtay, boşanmayı gerektirecek sebep olmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

İlginç boşanma davası! Eşinin bacağındaki morluğu öne sürdü, Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Balıkesir Burhaniye'de bir kadın, eşinin bacağında olan morluğun tedavi ettirilmediği için kötü bir görüntüye neden olduğu, bunun da kendisini psikolojik olarak etkilediğini belirterek boşanma davası açtı. Balıkesir Aile Mahkemesi çiftin boşanmasına karar verirken Yargıtay ise boşanmayı gerektirecek sebep olmadığına hükmetti.

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EŞİNİN BACAĞINDAKİ MORLUĞU ÖNE SÜRDÜ

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ilginç bir boşanma davası yaşandı. Fatma K., eşi Hamdi K.'nin bacağındaki kalıcı morluğu gerekçe göstererek boşanma davası açtı. Fatma K. mahkemeye verdiği dilekçede, Hamdi K.'nin sol bacağında futbol oynadığı dönemden kalan morarmanın zamanında tedavi ettirilmediği için kötü bir görüntüye neden olduğu, bunun da kendisini psikolojik olarak etkilediğini kaydetti. Kadın, bu durumun evliliğin temeli olan güven duygusunu ortadan kaldırmış olduğunu belirterek Hamdi K.'den boşanmayı talep etti. Balıkesir Aile Mahkemesi ise Fatma K.'nın talebini yerinde bularak çiftin boşanmalarına karar verdi.

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DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre mahkemenin verdiği karar üzerine Hamdi K., mağdur olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne giden davayla ilgili yüksek mahkeme üyeleri, Hamdi K.'deki rahatsızlığın normal yaşam faaliyetlerine engel olmadığının anlaşıldığını, kocadan kaynaklanan boşanmayı gerektirecek başka bir davranış kanıtlanmadığı yönünde görüş bildirdi.

"USUL VE KANUNA AYKIRI"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerektiğini belirterek Balıkesir Aile Mahkemesinin verdiği kararı bozdu. Gerekçede ise davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir boşanma davası
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