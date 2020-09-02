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  4. İlginç görüntü! Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

İlginç görüntü! Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

İlginç görüntü! Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.

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Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü.

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Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

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DHA

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