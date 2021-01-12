İlginç iddia: DSÖ, ABD yaptırımlarını deldi mi?

Havayolu yolu şirketiyle ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise General Kasım Süleymani’nin, geçtiğimiz yıl ocak ayında ABD tarafından gerçekleştirilen suikastta öldürülmesinden kısa bir süre önce Bağdat’a gitmek için ‘Cham Wings’ havayollarına ait bir uçak kullanması oldu.

Sağlam kaynaklara dayandırılan istihbarata göre ‘Cham Wings’ havayollarına ait uçakların modelleri ve kuyruk numaraları, Libya’ya yasadışı yollar kullanarak milis güçlerini nakleden uçaklarla birebir eşleşiyor. Bu verilerin, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım kararlarında da kullanmış olması iddiaları güçlendiriyor.

DSÖ’DEN İDDİALARA İLİŞKİN RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaptırımları delmekle suçlanan DSÖ’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ortaya atılan iddialar DSÖ’nün Libya ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma dayandırıldı. Paylaşımda, "Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Libya halkına insani yardım sağlamaya devam ediyor. DSÖ’nün Dubai'deki depolarından gönderilen, on altı tondan fazla ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman Bingazi'deki Benina Uluslararası Havaalanına ulaştı." ifadelerine yer veriliyor. Libya’nın DSÖ Temsilcisi Elizabeth Hoff, malzemelerin sağlık tesislerindeki hizmetleri desteklemek ve koronavirüs salgınına karşı, sağlık sistemini güçlendirmek için kullanılacağını ifade etti. Hoff, DSÖ’nün, Libya’da ‘Uluslararası bağışçılar, yerel yetkililer ve ortaklarla iş birliği içinde artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını’ da sözlerine ekledi.

Kullanılan fotoğraf ve yaptırım altındaki havayolu şirketinin tercih edilmesine yöneltilen sorulara ilişkin DSÖ’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken Suriye konusunda uzman isimlerden biri olan Charles Lister, Dünya Sağlık Örgütü’nü eleştirerek, Suriye’ye uygulanan yaptırımların delindiğine dikkat çekti.