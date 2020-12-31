İlginç olay: 62 yaşındaki adamın idrarı yeşile döndü!

Livescience, bu yıl kayda geçirilen en ilginç tıbbi vakaları sıraladı. Bu vakaların arasında en dikkat çekeni idrarı yeşile dönen adam oldu.

Chicago'daki bir hastanın da fark ettiği üzere, yeşil idrar bazı ilaçların nadir görülen bir yan etkisi olabilir.

62 yaşındaki hasta, kanında hayati tehlike oluşturabilecek, yüksek düzeyde karbondioksit bulunduğu için hastaneye kaldırıldı.

Vaka raporuna göre, yaşlı adam bir solunum cihazına bağlandı ve propofol adlı, genel bir anestezi aldı. 5 gün sonra, vakanın kateter torbasında biriken idrarının yeşile döndüğü bildirildi.

Yeşil idrar normalde bir dizi faktöre bağlanabilir ama bu durumda propofol kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

