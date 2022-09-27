HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlginç olay... Daha önce gitmediği Bodrum'dan ceza geldi! Üstelik motosikleti de yok

İlginç olay... Daha önce gitmediği Bodrum'dan ceza geldi! Üstelik motosikleti de yok

27.09.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yaşayan ve otomobil sahibi olan Özcan Ataş, gelen ceza ile şaşkına döndü. Muğla'daki bir motosiklet sürücüsüne kesilen cezada, plakanın yanlış yazılmasıyla birlikte mağdur olan otomobil sahibi Ataş, yetkililerden yardım istedi. Daha önce Bodrum'a gitmediğini belirten Ataş, yanlış bir rakam yüzünden ceza yediğini belirtti.

İlginç olay... Daha önce gitmediği Bodrum'dan ceza geldi! Üstelik motosikleti de yok

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ilginç olayda, 06 CRT 562 plakalı motosiklet sürücüsü, trafiğe kapalı olan bir yola girdiği ve kasksız motosiklet kullandığı için trafik cezasına çarptırıldı. Motosiklet plakasının sisteme yanlış işlenmesi sonucu ceza, Ankara’da yaşayan Özcan Ataş’a ait 06 CRT 532 plakalı otomobile geldi. Plaka yanlışlığından kaynaklı 400 liralık trafik cezasına maruz kalan Ataş, mağdur olduğunu belirterek cezaya itiraz edeceğini kaydetti.

AW722438_01

“NE ARACIMLA NE DE ŞAHIS OLARAK BODRUM’A GİTMEDİM”

Muğla’nın Bodrum ilçesinde daha önce hiç bulunmadığını belirten Ataş, “Ne aracımla ne de şahıs olarak gitmedim ama bir rakam yanlışlığı yüzünden şimdi itirazla uğraşacağım. Ceza işlemi yapılan beyaz renkte bir motosiklet ama benim aracım binek araç ve hiç gitmedim. Bir rakam yanlışlığı şimdi zamanıma mal olacak. İtirazla uğraşacağım. Bu konuda daha da hassas olunabilirdi diye düşünüyorum” dedi.

Ümraniye'de apartmanı ayağa kaldıran olay! Ev sahibinden hem sözlü hem fiziksel tacizÜmraniye'de apartmanı ayağa kaldıran olay! Ev sahibinden hem sözlü hem fiziksel taciz

"GELEN 400 LİRALIK CEZA MAKBUZU"

Trafik kurallarına uyan bir sürücü olduğunun altını çizen Özcan Ataş, “Büyük ihtimalle uygun olmayan bir parktan dolayı olabileceğini düşündüm. Ama açıp baktığımda Bodrum olduğunu gördüm. Özellikle bir de ceza makbuzu motosiklet olunca benimle hiç alakası yok. Beni işimden, gücümden alıkoyacak, onu düşündüm ve kızdım. Daha dikkatli olunabilirdi ve bir rakam yüzünden ben bunları yaşamamış olabilirdim. Postacı gelip kapınızı çalıyor ve tebliğde bulunuyor. Güzel bir sürpriz veya çiçek getirmiyor. Gelen 400 liralık ceza makbuzu. Meblağ çok büyük olmayabilir ama bir adli olayla uğraşmak sıkıntı verici” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otobüste bir anda ortalık karıştı, sebebi 'bu kadar da olmaz' dedirttiOtobüste bir anda ortalık karıştı, sebebi 'bu kadar da olmaz' dedirtti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası duyurdu! Ev sahiplerinden sonra kiracılara da doğal gaz desteği! 2.500 TL'ye kadar...
AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!
Anahtar Kelimeler:
Ankara Bodrum trafik cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

Fotoğraf çekerken dokunmalarına bile...

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.