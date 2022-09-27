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Ümraniye'de apartmanı ayağa kaldıran olay! Ev sahibinden hem sözlü hem fiziksel taciz

27.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de meydana gelen olayda ev sahibinin kiraya zam yapmak istemesi apartmanda kavgaya neden oldu. 35 yaşındaki kiracı Halil İbrahim Karatürk, ev 70 yaşındaki ev sahibi Naci G.'nin hesabına yatırdığı paranın az bulunması üzerine Naci G.'nin kapıya dayandığını söyledi. Karatürk, “Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Hem sözlü hem fiziksel Eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaret etti.

Ümraniye'de apartmanı ayağa kaldıran olay! Ev sahibinden hem sözlü hem fiziksel taciz

Olay, İstanbul Ümraniye Çakmak Mahallesi gür apartmanında yaşandı. Ev sahibi Naci G. (70), 7 yıldır kiracı olan Halil İbrahim Karatürk’ten (35) zam talep etmesi üzerine, Karatürk bu fiyatı karşılayamayacağını söyledi ve tartışma çıktı. Olayın üstüne Halil İbrahim Karatürk ev sahibinin hesabına 3 bin TL para yatırdı. Yatırılan parayı az bulan ev sahibi Naci G., kiracısı olduğu Halil İbrahim Karatürk’ün dairesine giderek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu.

Karatürk’ün kapıyı açması sonucu, Naci G. küfür tehdit ve hakaretler savurarak Karatürk’e saldırdı. Çıkan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşürken, çıkan arbede sonrasında Karatürk’ün elinde hasar meydana geldi.

APARTMAN SAKİNLERİ AYIRDI

Olayın ardından apartman sakinleri ev sahibi Naci G. ve kiracı Halil İbrahim Karatürkün arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası hukuki süreç başlatan Karatürk darp raporu aldı.

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''KİRACILAR OLARAK ZOR DURUMDAYIZ''

Olay ile ilgili konuşan Halil İbrahim Karatürk, “Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Devletin belirlediği yüzdenin üstünde bir para yatırmama rağmen kapıma zorla gelip eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurarak bana saldırdı. Kiracılar olarak zor durumdayız” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Kiracı
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