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  4. İliç'teki maden faciasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi!

İliç'teki maden faciasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi!

15.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da altın madeninde yaşanan facianın ardından devam eden soruşturma kapsamında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın madeni ocağındaki toprak kaymasına ilişkin gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İliç'teki maden faciasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi!

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı.

Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Erzincan İliç maden ocağı
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