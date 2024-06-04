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  4. İliç'teki madende 1 işçinin daha cesedine ulaşıldı! Kimliği DNA ile belirlenecek

İliç'teki madende 1 işçinin daha cesedine ulaşıldı! Kimliği DNA ile belirlenecek

04.06.2024 18:32
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cenaze sayısı 5'e yükselirken toprak altındaki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Cesedine ulaşılan işçinin kimliği DNA ile belirlenecek.

İliç'teki madende 1 işçinin daha cesedine ulaşıldı! Kimliği DNA ile belirlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

CESEDİNE ULAŞILAN İŞÇİNİN KİMLİĞİ DNA İLE BELİRLENECEK!

Öte yandan bugün cesedine ulaşılan işçinin kimliği DNA ile belirlenecek. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, toprak altından vücut bütünlüğü bozulmuş olarak ulaşılan işçinin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Daha önceden toprak altında kalan işçilerin ailelerinden alınan kan örnekleriyle DNA yapılarak belirlenecek. Bu sürenin 3-4 gün sürebileceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan İliç
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