İlişkilere zarar veren davranışlar nelerdir?

Hayatımızda zaman zaman çatışmalar ve tartışmalarla karşı karşıya geliyoruz. Bunlar aslında çözülmesi gereken konular ve sorunlar olduğunu gösterir. Çözümleme sürecinde yapmamamız gereken birtakım davranışlar vardır. Bunlardan ilki eleştirmek. Karşımızdaki insanı, 'Sen hep böylesin' şeklinde eleştirdiğimizde ne yazık ki kişiliğini eleştirmiş oluyoruz. Durumdan ziyade kişiliğine saldırmış oluyoruz. Bunu değiştirmek için ihtiyacımızı dile getirmek yeterli olacaktır. 'Sen hep böylesin' yerine 'Bu şekilde davranmana ihtiyacım var' demek sorunları çözmeye yardımcı olacaktır.

SAVUNMAYA GEÇMEK YERİNE SORUMLULUK ALIN

Bir diğer sorun ise savunmaya geçmek. Eğer kişi sorumluluk almıyorsa direkt savunmaya geçilir. Hayatınızdan bu durumu çıkartmak için daha çok sorumluluk alabilir, harekete geçebilirsiniz.

AŞAĞILAMAK SORUNLARI ÇÖZMÜYOR

İlişkilere zarar veren en sıkıntılı davranış ise aşağılamaktır. Bu durum karşı tarafın denk olmadığını göstermek için yapılır. Ancak bu davranış benimsendiğinde yüzde yüz haklı olunan durumlarda bile aşağılanan kişi ilişki ve iletişim için adım atmayacaktır. Bunu ortadan kaldırmak için daha çok takdir etmek gerekir. Takdir ettikçe karşı tarafın olumsuzluklarını da olumluya çevirmiş oluruz.

KARŞI TARAFI YOK SAYMAYIN

Son olarak ilişkilere zarar veren davranış ise duvar örmektir. Duvar örmek karşı tarafı yok saymaktır. Yok sayılmak karşı tarafa çok zarar verir, ciddi acı verir. Çünkü görünmez olmak kimsenin istemeyeceği bir şeydir. Bunun yerine tartışma esnasında sakinleşmek ve sonra tekrardan konuya dönmek daha faydalı olacaktır.

