İlişkilerin katili: Kıskançlık! 'Sana güveniyorum ama çevrendekilere güvenmiyorum' aslında...

Çok kontrollü, kıskançlık dozu yüksek ilişkilerin iki tarafa verdiği zararlara değinen Psikiyatri Uzmanı Mahir Yeşildal, “Sevgiliniz ya da eşinizin Instagram şifresini isteyip ona yazılan mesajları kontrol etmeyin sakın. Kendini bilen insan kendini taşıyacaktır zaten. Eş ya da sevgililik hayatında her iki tarafın karşılıklı olarak birbirinin hayatını zehir etmeye, başkasının hayatı üzerinde hükmetmeye hakkı yoktur” dedi.

SEVEN İNSAN KISKANIR ANLAYIŞI HAYATI CEHENNEME ÇEVİREBİLİR

Othello Sendromu’nun çok dikkat çeken bir rahatsızlık olmadığını kaydeden Psikiyatri Uzmanı Mahir Yeşildal, “Kişinin işlevselliği sadece eşi ya da sevgilisiyle ilgili o kısıtlı alanla kalmıştır, o kısıtlı alanda bozulmuştur. Bu kişiler doktor, avukatlık ya da ev hanımı olabilir. Ama ikili ilişkilerde her gün kavga, her gün gürültü, sevdiği kişiye hayatı zehir etme durumu vardır. Oldukça ciddi bir tablodur. Bazen gazetelerin üçüncü sayfalarına yansıyan 'cinnet getirdi' haberlerinin bir kısmında patolojik kıskançlık vakaları vardır. Kadın cinayetlerinin bir kısmının altında Othello Sendromu vardır. Adama göre kadın boşanmak istediyse bunun gerekçesi şiddet ya da geçimsizlik değil mutlaka aldatmadır. Bu vakaların mutlak suretle psikolojik tedavi görmesi gerekir” uyarısında bulundu.

“Othello Sendromu’nda ortada hiçbir şey yokken, hiç bir somut veri yokken, kişinin telefonuna o an cevap verememesi, gittiği yerden daha önce söylediği saatten 3 dakika daha geç dönmesi, kıyafetinde bir saç teli bulunması, kişiyi bir şüpheye değil bir kanaate sevk eder. Othello Sendromu’nda kadının üzerinde kısa bir saç teli varsa adam için kadın onu kesin aldatmış demektir. Bu sütçü bile olabilir. Bakkal da olabilir, sevgilisi de olabilir, başka bir şey de olabilir. Othello Sendromu’nda adam için eşinin bir erkeğin fotoğrafını beğenmiş olması kesin bir delildir.”

TERAPİ DESTEĞİ ALINMALI

Yoğun kıskançlık duygusu yaşayan kişilerin eşini ya da sevgilisini sosyal medyadan takip etmesinin kişiyi depresyona sürüklediğini kaydeden Psikiyatri Uzmanı Mahir Yeşildal, “Kendini hüzünlü, çaresiz, değersiz, mutsuz hissediyor. Karşı tarafı sıkarak kontrolü ele alarak, gittiği her yeri bilmeye çalışarak, arkadaşlarını belirlemeye çalışarak hayatı zindan ediyor. Böyle bir sevgi maalesef olamaz. Bu tip kıskançlık durumlarında da en azından bir terapi desteği almak gerekiyor. Hayat böyle geçmez. Toplum içerisinde dile getiren dozunda kıskançlık, seven insan kıskanır sözlerinin her zaman masumiyet ve sevgiyi ifade etmeyeceğini vurgulamak istiyorum” diye konuştu.