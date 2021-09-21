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İlişkilerin sonunu daha hızlı getiren yeni nesil kıskançlık türü: Retroaktif Kıskançlık

21.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Seven insan kıskanır” sözünden hareketle aslında herkesin içinde kıskanç bir tarafın olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dozunda kıskançlık durumu çoğu kişinin hoşuna gitse de aslında takıntılı bir hale dönüşen kıskançlık iki taraf içinde zorlayıcı olur. Kıskançlık türlerinin en saplantılı olanı olarak tanımlanabilecek yeni nesil bir rahatsızlıktan söz edeceğiz.

İlişkilerin sonunu daha hızlı getiren yeni nesil kıskançlık türü: Retroaktif Kıskançlık

İkili ilişkilerde geçmişe dair konuşmalar yapmak durumu sıkıntıya sokabilecek en önemli faktörlerden biridir. Retroaktif kıskançlık ise, tamamen geçmişe ait konuların sorgulanmasını anlatır. Bu kıskançlık türü, kadın ya da erkeğin partnerinin geçmişini takıntılı biçimde sorgulaması özellikle cinsel hayatın merak edilmesi olarak tanımlanabilir. Birçok kişi partnerinin geçmişini ve yaşadığı ilişkileri merak eder. Retroaktif kıskançlığı bulunan kişiler, geçmişi sürekli gündeme getirip tartışma konularını bulma konusunda kendilerine göre bir yeteneğe sahiptir.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Geriye dönük kıskançlık yaşayan kişiler zamanla olmayan durumları kafasında kurmaya başlar ve partnerinin geçmişinde yaşadığı ilişkilerle aslında kendi durumunu kıyaslamaya başlar. Kıyaslamadan sonra ise istemsizce huzursuzluk ve sıkıntı dönemine geçilir. Bu dönemde ise kaybetme ve terk edilme korkuları devreye girer. Bu korku ve kaygıyla birlikte ise anksiyete atakları yaşanmaya başlar. Şüphe de bu kişilerin vazgeçemediği duygulardan bir tanesidir. Partnerini devamlı olarak takip etmek ister ve geçmişindeki insanlarla görüşüp görüşmediğini kontrol eder.

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