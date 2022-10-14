İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

Bazen farkında olmadan yapılan hatalar ilişkiyi uçuruma sürükleyebiliyor. İlişki sona erebiliyor ve karşı taraf bunun neden olduğunu bir türlü anlayamıyor. Bunun nedenlerinden biri, farkında olmadan gösterilen kabalıklar, umursamazlık olabilir. İşte ayrıntılar...

ELEŞTİRİ YAPMAYIN

Partnerinizi aşırı eleştirmekten kaçının. Fikirleri size uymuyorsa güzel bir dille tartışmayı deneyin. Ancak aşırı eleştiri bir süre sonra sizden soğumasına neden olacaktır.

KIYASLAMAYIN

Herkes olduğu gibi sevilmek ister. Bu yüzden kimseyi kimseyle kıyaslamayın. Kız/Erkek arkadaşınızı başkaları ile kıyaslamayın. Bu, karşıdaki kişinin kendisini kötü, yetersiz hissetmesine neden olacaktır.

ÇÖZÜM ODAKLI OLUN

Tartışmalar günlük yaşamın bir parçası. İlişkide de sıklıkla görülebilir. Tartışmayı uzatmak, sürekli haklı çıkmaya çalışmak yerine çözüm odaklı olun. Meseleyi çözmeye ve orta yolu bulmaya çalışın.

SÜREKLİ BİRLİKTELİK

Sürekli beraber olmak ilişkinin monotonlaşmasına neden olabilir. Karşı tarafın özel alanına saygı duymalı, ona zaman tanımalısınız. Sadece sizle değil, arkadaşlarıyla da sosyalleşmesine izin vermelisiniz.





