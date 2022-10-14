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İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

14.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre devam eden ilişkilerde aradaki saygı ve sevgi dengesini sağlamanın zorlaştığı bir sır değildir. Sağlıklı bir ilişki kurabilmek ve devam ettirebilmek için ikili arasındaki iletişim oldukça önemlidir. İlişkiye devam edebilmek ve kötü son ile hüsran olmamak için yapmamanız gereken kesin kurallar yer alıyor.

İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

Bazen farkında olmadan yapılan hatalar ilişkiyi uçuruma sürükleyebiliyor. İlişki sona erebiliyor ve karşı taraf bunun neden olduğunu bir türlü anlayamıyor. Bunun nedenlerinden biri, farkında olmadan gösterilen kabalıklar, umursamazlık olabilir. İşte ayrıntılar...

ELEŞTİRİ YAPMAYIN

Partnerinizi aşırı eleştirmekten kaçının. Fikirleri size uymuyorsa güzel bir dille tartışmayı deneyin. Ancak aşırı eleştiri bir süre sonra sizden soğumasına neden olacaktır.

İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

KIYASLAMAYIN

Herkes olduğu gibi sevilmek ister. Bu yüzden kimseyi kimseyle kıyaslamayın. Kız/Erkek arkadaşınızı başkaları ile kıyaslamayın. Bu, karşıdaki kişinin kendisini kötü, yetersiz hissetmesine neden olacaktır.

İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

ÇÖZÜM ODAKLI OLUN

Tartışmalar günlük yaşamın bir parçası. İlişkide de sıklıkla görülebilir. Tartışmayı uzatmak, sürekli haklı çıkmaya çalışmak yerine çözüm odaklı olun. Meseleyi çözmeye ve orta yolu bulmaya çalışın.

İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

SÜREKLİ BİRLİKTELİK

Sürekli beraber olmak ilişkinin monotonlaşmasına neden olabilir. Karşı tarafın özel alanına saygı duymalı, ona zaman tanımalısınız. Sadece sizle değil, arkadaşlarıyla da sosyalleşmesine izin vermelisiniz.

İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

İlişkinizde bu hataları sakın yapmayın! Geri döndürülemez yıkımlara neden oluyor...

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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları Aşk
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