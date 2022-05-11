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İlişkinizdeki tutkunun bittiğine dair 8 işaret

11.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kişinin hayatın içindeki karmaşadan, kaostan uzaklaşarak birlikte rahat vakit geçirmesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Stres, işten ilişkilere tüm önemli alanları zorlayıcı bir meydan muharebesine döndürüyor. Her şeye rağmen ilişkisini sürdüren çılgın aşıkların sayısı az olsa da varlıklarını bilmek bile diğer ilişkilere moral oluyor. Peki, sizin ilişkiniz ne durumda? Aşk ve tutku devam ediyor mu, yoksa ev arkadaşından mı ibaretsiniz? İşaretlerden hangilerini ilişkinizde yaşıyorsunuz?

İlişkinizdeki tutkunun bittiğine dair 8 işaret

İlişkiler tarih kadar eskidir. Kadın erkek ilişkilerindeki sorunlar hiçbir zaman bitmese de aşk ve tutku da hiçbir zaman bitmeyecek. Birlikte uyumak, aşk hayatınızın tutkulu kalmasını sağlayacak tek şey değildir. İlişki uzmanı Kate Taylor, partnerinizin artık ev arkadaşınız olmasının 8 nedenini sunuyor.

ARTIK NADİREN KAVGA EDİYORSUNUZ

Hâlâ birbirinizi rahatsız ediyorsunuz ama artık partnerinize gerçekten kızacak kadar onu takmıyorsunuz! 2019 yılında yapılan bir araştırma; çiftler için en önemli ili çatışma tetikleyicisinin ihmal veya sahiplenme olduğunu ortaya çıkardı. Ama platonik bir evliliğe düştüğünüzde, artık aranızda bu sorunların hiçbiri ortaya çıkmayacak!

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AYRI UYUMAYA BAŞLADIYSANIZ

Ayrı uyumak belki ilk başlarda zorunluluktandı... Çocuklar, hastalık, iş saatleri vs... Ancak şimdi boş odayı veya misafir koltuğunu yatak odası gibi kullanmaya başladıysanız, sıkıntıların da başlaması an meselesidir. Ayrı yataklarda daha iyi uyursanız, bu alışkanlık ilişkiniz için sağlıklı olabilir.

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2010 yılında yapılan bir araştırma, iyi bir gece uykusunun ertesi gün çiftleri birbirleriyle daha mutlu ettiğini buldu.

Ama bunu birbirinizden uzak durmak için yapıyorsanız, bu kötüye işarettir.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK ZOR GELİYORSA

YouGov rakamlarına göre, 40 yaş ve üzeri ortalama bir İngiliz çifti haftada bir seks yapıyor. (Genç çiftler haftada ortalama iki kez.) Bu ortalamanın altına düştüyseniz, artık bir çift değil oda arkadaşınız.

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Bir başka işaret de, sonunda seks yaptığınızda, tamamen mekanik olduğu, konuşma, flört etme, sevgi dolu yastık konuşmaları, göz teması veya gün batımı sonrası sarılmalar içermemesidir.

YEMEKLERİ AYRI YEMEYE BAŞLADIYSANIZ

Partnerinizle yemek yemek mutluluk belirtisi mi? Tam olarak değil.

2019 yılında yapılan bir araştırma, en mutlu çiftlerin birlikte yemek zamanlarını paylaştığını ortaya çıkardı. Ama en mutsuzları da öyle.

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Birlikte yemek yemekten kaçınan çiftler ölçeğin ortasında yer alan ve “orta derecede mutsuz” olan çiftlerdir.

Bu nedenle, kahvaltı ve akşam yemeğinde partnerinizden uzak durursanız, bu sadece birlikte çalıştığınızın bir işareti olabilir.

BİRBİRİNİZİ KISKANMIYORSANIZ

Aşırı kıskançlık sağlıksız ve zarar verici olsa da çoğu çift ara sıra kıskançlık krizlerine girebilir. Yani hiç kıskanmamak kötüye işaret mi? Evet.

Kıskançlığın temelinde birini kaybetme korkusu vardır.

Bu nedenle, tam bir kıskançlık eksikliği, eşinizin kalmasını veya gitmesini umursamadığınızı gösterebilir.

UMURSAMIYORSANIZ

Bu sadece birbirinizi etkilemek istemeyi bıraktığınız anlamına gelmez. Özellikle kadınlar için, giyinmek moralinizin bozuk olduğunu gösterebilir.

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Journal of Experimental Psychology'de yapılan bir araştırma, kadınların depresyondayken koyu ve bol giysiler giyme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve mutlu hissettiklerinde elbise giyme olasılıklarının altı kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

YATAĞA AYNI ANDA GİTMİYORSANIZ

Erkekler gece geç saatlerde mini bir testosteron artışı yaşarlar ve bu da onları genellikle erken saatlere kadar televizyon izlemeye veya video oyunları oynamaya sevk eder.

Ancak ikiniz de asla bir araya gelmemek için yolunuzdan çekilirseniz veya her akşam farklı odalara çekilirseniz, kasıtlı olarak alan yaratıyorsunuz demektir.

TUVALETE GİRDİĞİNİZDE KAPIYI KAPATMIYORSANIZ

...Ve birbirinizin önünde geğirir veya osurmaya başladıysanız tam anlamıyla bu ilişkinin bitmesini hiç umursamıyorsun anlamına geliyor. Tabii ki, uzun vadeli bir ortağın önünde o gizemli havayı sürdürmek sürdürülebilir olmayabilir.


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Cinsellik
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