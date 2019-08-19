Ilısu Barajı’nda boğulan şahsın cesedine ulaşıldı

Mardin’in Dergeçit ilçesinde serinlemek için girdiği Ilısu Barajı’nda boğulan 29 yaşındaki şahsın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde dün ailesi ile piknik yapmak için Ilısu Barajı’na giden Mahmut Özdemir (29) serinlemek için girdiği barajda kayboldu. Ailesinin ve çevredekilerin durumu AFAD, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD tarafından yapılan aramalar sonucunda Mahmut Özdemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Özdemir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.



