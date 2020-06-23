İlk Buluşmada yapılması ve yapılmaması gerekenler

Bir erkekle ilk buluşmada ne yapılır? Bir şekilde birbirleriyle karşılaşmış iki uçuk insanlar değilseniz, birçoğunuzun tercihi yüksek ihtimalle dışarıda bir şeyler içmek, belki romantik bir akşam yemeği yemek, küçük bir yürüyüşe çıkmak ya da bir film izlemek olacaktır. Bu aktivitelerde erkekleri etkileyebilmeniz için dikkat etmeniz gereken bir iki ufak detay var tabii, size şimdiden bol şanslar! 1. Dakik olun İlk sırada tabii ki dakik olmak var. Erkekler hayatları boyunca kadınların ne kadar geç hazırlandıklarından ve kadınlar tarafından bekletilmekten şikayet edip dururlar. Bu kozu ilk buluşmadan onların eline vermemek gerek. Erkenden gidip bekleyen de olmayın. Bu da sizi çok hevesli gösterebilir. 2. Özenli giyinin İlk buluşmanın en önemli detaylarından biri de nasıl göründüğünüzdür. Benim için önemli olan iç güzellik diyenlerdenseniz bile, itiraf edin; siz de ilk kez tanıdığınız birinin önce dış görünüşüne bakıyorsunuz. Bu yüzden ne giydiğiniz önemli. Sürekli çekiştirmek zorunda kalacağınız etek ya da elbiselerden uzak durun. Yürümekte zorluk çekeceğiniz topuklu ayakkabılarınızı dolabınızdan çıkartmayın bile! Özenli ama sade görünün. Aynı sadeliği makyajınız için de tercih edin. Tek parça siyah elbiseler, düz ve şık ayakkabılar, bol paça trend pantolonlar ilk buluşma için birer nimet sayılabilir. Her kıyafetle bir prenses gibi görünebileceğinizi unutmayın, önemli olan sizin o kıyafeti kendinize nasıl yakıştırdığınız

3. Yemesi zor yemeklere dikkat! Tanıştınız, birbirinizi gördünüz ve sıra geldi yemeğe! Erkekler de biz kadınlar gibi karşısındakinin nasıl yemek yediğine dikkat ederler, özellikle ilk buluşmada! O yüzden sizi zor durumda bırakacak spagetti, tavuk gibi yemesi zor şeylerden kaçının. Ağzınıza bulaşabilecek soslar ise tam bir kabus olabilir! Sonuçta kimse ilk buluşmada "ağzında veya dişinde bir şeyler kalmış" uyarısını duymak istemez değil mi? 4. Konuları incelikle seçin İlk buluşmada ne konuşulur sorusu tartışılan bir konu olsa da, ilk buluşmanın genelde sorularla ilerlediği kabul gören bir görüştür. Ama soru sormak ile sorgulamak arasındaki görünmez çizgiyi asla atlamayın! Çok konuşmaktan kaçının. Hepimiz alışveriş yapmayı seviyoruz. Ama tek taraflı ilerleyecek moda, alışveriş gibi konuları konuşmayı tercih etmeyin. Siyaset gibi sıkıcı konulara ise hiç girmeyin! Aynı şekilde anlıyormuş gibi yapacağınız futbol gibi konulardan da... Sinema ve müzik gibi ortak konuları tercih edebilirsiniz. 5. Eski sevgilileri rafa kaldırın İlk buluşmada eski sevgililerden bahsetmek, buluşmayı tam anlamıyla bir kabusa çevirebilir! İlk buluşma yeni bir sayfa için adım attığınız ilk gündür. Karşınızdaki erkeğin eski sevgililerini merak ediyor olabilirsiniz. Hangimiz etmiyoruz ki?! Ama eskide kalmış olmasa zaten sizinle buluşmazdı. Öyle değil mi? Hem ne işi var ya eski sevgililerin ilk buluşmada!