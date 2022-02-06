İlk cemre ne zaman düşecek? Yaz ne zaman gelecek? İşte 2022 birinci cemrenin düşüş tarihi!

İlk cemrenin ne zaman düşeceği ve yazın geleceği tarih merak ediliyor. Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki yakın süreçte düşecek. Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan cemrelerin, üç tane olduğuna inanılmakta. Buna göre biri havaya biri suya ve diğeri de toprağa düşmekte. Peki ilk cemre ne zaman düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlamakta. Halk arasında cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat 2022), ikincisi suya (26-27 Şubat 2022) ve üçüncüsü de (5-6 Mart 2022) toprağa düşecek. Yani ilk cemre 19 ve 20 Şubat tarihlerinde, hafta sonunda havaya düşmüş olacak.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEKTİR, NE ANLAMA GELİR?

"Ateş", "kor" anlamını ifade eden cemrenin her sene Şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Ayrıca "Cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret etmekte.

"Cemre düşmesi" olayı hayvancılıkla uğraşan kişiler için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade etmekte.



