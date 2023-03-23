İlk cinsel deneyimde nelere dikkat edilmelidir? İlk cinsel ilişkide ağrı olmaması için ne yapılmalıdır?

Bireyler kendi tercihleri doğrultusunda ilk cinsel deneyimlerini hayatlarının herhangi bir dönemlerinde yaşayabilirler. Bu alanda uzman kişilerin yaptıkları açıklamalara göre her bireyin ilk cinsel ilişki denemesinden önce bilmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. Bireylerin tercihleri doğrultusunda deneyimledikleri ilk cinsel ilişki sonrasında pişmanlık duymamak ve yaşanılan anın hazzına varabilmek için ilk cinsel ilişkide rahat olmanın yolları bilinmelidir. Aksi takdirde uzmanlara göre ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek ya da düzelmesi zaman alacak bazı travmalar ortaya çıkabilir.

İlk ilişkiden sonra kadında neler olur?

Her birey ilk cinsel ilişki deneyimini yaşamadan önce kendini tamamen hazır hissetmelidir. Olumsuz durumların yaşanma ihtimali her zaman bulunur. Ancak sürecin doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak oldukça kolaydır. Kadında bu aşamada genel olarak hormonal bazı değişiklikler görülebilir. Hormonlara bağlı olan değişimlerin yanı sıra utanma, kadının kendini beğenmemesi durumları da yaşanabilir. Bu durumlar normal olabilir ancak uzun sürmesi ve kalıcı olması durumunda partner seçiminin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.

Kadın için ilk cinsel ilişki denemesi sonucunda hymen üzerinde bazı değişiklikler gözükebilir. Vajina girişine yakın olan bir bölgede yer alan çok ince, hassas ve elastik bir doku bulunur. Asıl ismi hymen'dir. Hymen, doğumdan hemen önce vajina girişini koruma özelliğine de sahip bir dokudur. Bu durum her kadın için yanı şekilde ve aynı oranda ve yapıda olmayabilir. Genel olarak ilk ilişkiden sonra gerçekleşen kanama birkaç damla şeklinde yaşanabilir ancak bu kanama herkeste görülmeyebilir. Aksi bir durum hissedildiğinde ya da gözlemlendiğinde alanında uzman bir doktora başvurmak en doğru yol olacaktır.

İlk defa ilişkiye girerken nelere dikkat edilmelidir?

İlk gece yapılmaması gerekenler ilişkiye girecek olan iki tarafı da ilgilendiren bir durumdur. Her bireyin partnerini düşünmesi ve özellikle ön sevişmeyi aceleye getirmemesi son derece önemlidir. Partnerlerin birbirlerini ilk cinsel deneyim için hazırlaması sağlıklı bir cinsel ilişkinin yaşanması için çok önemli bir ayrıntıdır. Ancak bu konudaki en önemli durum korunma yöntemidir. Kondom ya da prezervatif adı ile bilinen ürün diğer korunma yöntemlerine göre en güvenilir ve en sağlıklı olandır. Bu alanda uzman doktorlar da bu bilgiyi destekleyici açıklamalar yapmışlardır.

İlk gece korunma yöntemiolarak genellikle prezervatif tercih edildiği bilinir. Bunlar dışında çeşitli doğum kontrol hapları, ertesi gün hapı ya da rahim içine uygulanan bazı aparatlar da tercih edilebilir. Korunma yöntemleri şunlardır:

Prezervatif ya da kondom kullanımı

Doğum kontrol hapları

Ertesi gün hapı

Bireyler kendi hür iradeleri ile yaşaması gereken cinsel deneyimleri sırasında korunma yöntemi seçerken kendi bünyelerini dikkate almalıdır. Bu sebeple korunma tercihinin de bir doktora danışılarak yapılması oldukça önemlidir. En çok tercih edilen, uzmanların da en çok önerdiği, sağlıklı ve güvenilir korunma yöntemi prezervatif kullanımıdır. Geri çekilme, dışarı boşalma, ertesi gün hapı ve doğum kontrol yöntemleri, kondom kadar koruyuculuğa sahip değildir. İlk defa cinsel ilişkiye girildiğinde gerek hamilelikten korunmak gerekse cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için mutlaka kondom kullanılmalıdır.

Cinsel ilişkide acı olmaması için ne yapmalıdır?

Bazı bireyler ilk cinsel deneyimlerinde ağrı hissedebilir. Uzman doktorlar bu konuda öncelikle ağrının neden yaşandığının tespitinin yapılması gerektiğini savunur. Ağrının kaynağı fiziksel olabileceği gibi psikolojik de olabilir. Bu ağrıların kaynağı her ne ise tespit edildikten sonra giderilmesi için gereken yapılabilir. Uzman doktorlar tarafından gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından kişilerin acısız ve ağrısız olarak cinsel ilişki yaşayabilmeleri mümkün olabilir. İlk cinsel deneyimden önce acı hissetmemek için bireylerin kendilerini hem fizyolojik hem de psikolojik olarak hazırlamaları da önemli ve geçerli kabul edilen bir etkendir.

Cinsel ilişkide acı olmaması için öncelikle iki taraf da kendisini psikolojik olarak bu duruma hazırlamalıdır. Kişilerin hür iradesiyle gerçekleşen cinsel ilişkinin yanı sıra iki taraf da psikolojik olarak cinselliğe hazır hissetmelidir. Psikolojik olarak hazır hissedildiği takdirde acı hissi de azalacaktır. Bunun yanı sıra ilişki esnasında kendini sıkmamak, bedeni rahat bırakmak, güven ortamını oluşturmak, gerektiğinde kayganlaştırıcı ya da kayganlaştırıcı özelliği bulunan kondomlar kullanmak da acı hissini azaltabilir. Eğer tüm şartlar sağlandığı hâlde acı hissi oluşur ve acı uzun süre devam ederse mutlaka doktora danışmak gerekir.

İlk cinsel ilişkide ağrı olmaması için ne yapılmalıdır?

Bireylerin kendi tercihleri doğrultusunda, seçtikleri partnerler ile girecekleri ilk cinsel ilişkide kısa süreli hissedilen acılar normal olarak karşılanabilir. Ancak devamında bu acıların sürmesi ve diğer günlerde de hissedilmesi normal bir durum değildir. Aynı şekilde kanamanın da devam etmesi ciddi problemlerin habercisi olabilir. Vakit kaybetmeden doktora danışılması önemlidir. İlişkide yaşanacak ağrıları engellemenin etkili yollarından biri ön sevişmenin kısa tutulmasıdır. Bunun dışında kayganlaştırıcı kullanılması, kişilerin penetrasyona hazır hâle getirilmesi de önemli etkenler arasındadır. İlk gecenin ağrısız geçmesi için yapılabileceklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: