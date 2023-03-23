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İlk cinsel ilişki sonrası vücutta ne gibi değişiklikler meydana gelir? İlişkiden sonra vajina şekli değişir mi?

06.03.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireylerin kendi seçtikleri partnerler ile sağlıklı ve iyi hatırlanacak bir cinsel deneyim yaşayabilmek için öncesinde bazı durumların bilinmesi gerekir. Korunma ya da doğum kontrol yöntemleri, ilişki sırasında ya da sonrasında yalanabilecek olumsuz durumlar bunlardan bazılarıdır. Yaşanan ilk cinsel ilişkinin ardından insan vücudunda değişkenlik gösteren ve göstermeyen bazı durumlar bulunur. Bu durumlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İlişkiden sonra vajina şekli değişir mi?

İlk cinsel ilişki sonrası vücutta ne gibi değişiklikler meydana gelir? İlişkiden sonra vajina şekli değişir mi?

Deneyimlenen ilk cinsel ilişkiden sonra beklenen ya da beklenmeyen bazı değişiklikler yaşanabiliyor. Bu alanda uzman doktorların yaptığı bilgilendirmelere göre bu değişiklikler kişinin bünyesine göre farklı olabiliyor. İlişkinin ardından vücutta görülebilecek değişiklikler hamilelik durumunun olup olmamasına göre de değişkenlik gösterebiliyor. İlk kez yaşanan cinsel deneyimlerin ardından farklı bünyelerde farklı değişiklikler gözlemlenebiliyor. Örnek olarak kadınların vajinal akıntılarında ve salgılarında farklılık görülebiliyor. Buna göre cinsel ilişki sırasında vajinanın kayganlığı artar sonrasında ise koyulaşır ve yapışkan bir form alır.

Cinsel ilişkiden sonra hâlsizlik neden olur?

İlişki sırasında yaşanan stres ya da kendini kasma durumundan kaynaklı olarak kanamalar ve hâlsizlik görülebilir. Bu kanamaların ya da acıların sürekliliği normal değildir. Orgazma bağlı olarak gerçekleşen kasılma durumu rahmin içindeki zarda kısmi olarak dökülmelere neden olur. Bu durum kanamaya sebep olacağı için kadınlarda ilk ilişkinin ardından gelen hymen kanaması ile karıştırılabilir.

Cinsel ilişki yaşandıktan sonra eğer bireylerde kronik olarak görülebilen bir yorgunluk ve hâlsizlik sendromu durumu yoksa hissedilen hâlsizlik, salgılanan hormon ile ilgili olabilir. İlişki sırasında doğal olarak salgılanan prolaktin isimli hormon kişilerin hareketlerini kısıtlayabilir ve hâlsiz hissetmelerine neden olabilir. İlişki sonrası vücuttaki değişikliklerin en sık görülen durum, ilişkiden hemen sonra gelen uyku isteği olduğu bilinir. Eğer kişilerde diyabet ya da uyku ve hâlsizliğe sebep olan başka bir hastalık söz konusu değilse ilişkinin ardından hâlsizlik hissedilmesi uzman doktorlar tarafından da normal olarak karşılanır.

İlk cinsel deneyimde nelere dikkat edilmelidir? İlk cinsel deneyimde nelere dikkat edilmelidir?

İlişkiden sonra vajina şekli değişir mi?

Cinsel ilişki gerçekleşirken vajinada gerektiği kadar genişleme yaşanmasının normal olduğu söylenir. Ancak yaşanan bu genişleme kalıcı değildir. Yapılan bilimsel araştırmaların sonucu olarak bu alanda uzman doktorlar tarafından bu genişlemenin kalıcı olmadığı açıklanmıştır. Adet dönemi esnasında bir ya da iki santimetre kadar genişleyebilen vajina cinsel ilişki sırasında da genişler. Ancak bu genişleme geçicidir ve ilişki yaşandıktan sonra vajina normal formuna geri döner.

Kadınlarda cinsel ilişki esnasında vajinanın iç duvarları ıslanır ve buna bağlı olarak genişleme yaşanır. Duvarlar açıldıktan sonra cinsel birleşme rahatlıkla gerçekleşir. Bu anlamda cinsel birliktelik sırasında vajinada genişleme normal bir durumdur. İlişkinin ardından vajina ilk genişliğine geri döner ve kalıcı bir durum oluşmaz. Vajinada genişleme durumunun kalıcılığı yalnızca doğumdan sonra mümkün olabilir.

Herhangi bir aksi durum gözlemlendiğinde beklemeden bu alanda uzman bir doktora danışılmalıdır. Cinsel ilişkiden sonra vajina normale dönmez ya da vajinada genişleme durumu yaşanırsa bunun başka bir sebebi olabilir. Doktorun yaptığı kontroller ve yönlendirmesine göre hareket edilmelidir. Olası bir kanama, kızarma ya da normalin dışında bir durumun yaşanması başka şeylerin habercisi olabilir.


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