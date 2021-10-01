İlk günkü gibi beyaz! Çamaşırlarınızın beyazlığını koruması için bu yöntemi mutlaka deneyin

Deterjan kimi durumlarda kıyafetlerin renklerini koruma ve inatçı lekeleri çıkartma konusunda tek başına yeterli olmaz. Evde kullanacağınız doğal yöntemler sayesinde beyaz kıyafetlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. İşte rahatlıkla kullanabileceğiniz pratik bir ipucu...

İNATÇI LEKELERE ELVEDA DİYİN

Çimen, vişne vb. Lekeler özellikle açık renkli kıyafetlerinize bulaştığında bir türlü çıkmaz bilmez. Bir de söz konusu olan en sevdiğiniz kıyafetinizse işler iyice tatsız hale gelebilir. Ancak lekeler ne kadar inatçı olursa olsun uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle üstesinden gelebilirsiniz. İnatçı lekelerle savaşmak için ihtiyacınız olan malzemeler; 2 litre su, 3 adet limon, 1 yemek kaşığı tuz ve çeyrek fincan deterjan...

Büyük bir tencerenin içine 2 litre suyu koyun ve kaynaması için bekleyin. Kaynadıktan sonra ise 3 adet limonun suyunu sıkın. 1 yemek kaşığı tuzu da ilave ederek limonlu suda erimesi için sabredin. Son olarak ise bu karışıma çeyrek fincan kadar deterjan koyun. Giysilerinizi 40 dakika boyunca bu karışımın içinde bekletin. Ardından ise 2 veya 3 kez temiz suda durulayın.



