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İlk günkü gibi olması için 4 adımda spor ayakkabı temizleme yöntemi

26.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sevdiğiniz ayakkabınız giymekten kötü görünmeye başladığında hemen harekete geçmeniz gerekir. En kolayı çamaşır makinesine atmak gibi görünse de bazı ayakkabılar çamaşır makinesinde yıkandığında formunu kaybedebilir. Spor ayakkabınızı temizlemeye başlamadan önce mutlaka kullanma talimatını okuyunuz. İşte 4 adımda spor ayakkabınızı ilk günkü gibi temizlemenin yolları...

İlk günkü gibi olması için 4 adımda spor ayakkabı temizleme yöntemi

Beyaz spor ayakkabılarını temizlemek düşündüğünüz kadar zor değil. Beyaz spor ayakkabınızın ilk günkü kadar tertemiz olması için ihtiyacınız olanlar evdeki birkaç malzeme. Spor ayakkabılarınızın yeni gibi görünmesini istiyorsanız, sadece dört kolay adımda nasıl temizleyeceğinizi ayrıntılarıyla anlattık

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FAZLA KİRİ FIRÇALAYIN

İlk olarak, küçük bir sert fırça ile spor ayakkabınızdaki fazla kiri veya kalıntıları fırçalayın. Temizlemeden önce her türlü çamur, çimen veya kirin temizlendiğinden emin olun. Etrafı kirletmemek için eski bir çarşafın üzerinde bu işlemleri yapabilirsiniz.

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BAĞCIKLARI ÇIKARIN

Bağcıklar kirliyse, yıkamak için ayakkabı bağcıklarını çıkarın. Kiri çıkarmak için ılık sabunlu suyla elde yıkayabilir veya soğuk, yumuşak bir programda makinede yıkayabilirsiniz. Plastik uçları eritebileceğinden bunları kurutucuya koymaktan kaçının. Bunun yerine, onları havada kurumaya bırakın.

Ancak yıpranıyorlarsa, muhtemelen onları yeni bağcıklarla değiştirmenin zamanı gelmiştir. Satın almadan önce doğru uzunluğu kontrol etmek için mevcut olanlarınızı ölçtüğünüzden emin olun.

SABUNLU ILIK SUDA YIKAYIN

Ardından, spor ayakkabılarınızı suya batıracak kadar geniş bir kova, lavabo veya küvette 1 ila 2 yemek kaşığı çamaşır deterjanı ile ılık su karıştırın. Eski bir diş fırçasını veya küçük fırçayı suya batırın ve kir veya lekeleri çıkarmak için deliklerin etrafını ovalayın. Nemli bir sünger veya bezle silerek temizleyin. Çıkarılabilir tabanlı spor ayakkabılarını çıkarın ve sabunlu suyla ovarak temizleyin.

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YUMUŞAK FIRÇAYLA KURULAYIN

Sabunlu karışımı temiz bir diş fırçası ile tabanlara uygulayın. Ayakkabıların tabanlarını ovalayın, ayakkabının her tarafını ve altını almaya özen gösterin. İnatçı lekeler veya izler için bu işlemi tekrarlamanız veya solüsyona birkaç damla daha bulaşık deterjanı eklemeniz gerekebilir.

Her şey temizlendikten sonra, spor ayakkabılarınızın tamamen kurumasına izin vermeden önce kalıntıları iyice durulayın. Yumuşak bir bezle silerek onları kuruması için bırakabilirsiniz.


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