İlk hacı kafilesi cuma günü uğurlanacak

SEFA ŞAHİN - Bu yıl hacı adayları, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren mukaddes topraklara uğurlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki hac hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Hac ibadetinin evrensel bir mesaj ve İslam ümmetinin birliğinin sembolü olduğunu belirten Bircan, hac hizmetini Müslümanlara en iyi şekilde vermek için çeyrek asırdır canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığının 238, seyahat acentelerinin de 120 kafilesinin oluştuğunu bildirdi.

Hac organizasyonu için her yıl 8-9 ay önce hazırlığa başladıklarını kaydeden Bircan, "Bu yıl yaklaşık 4 bin görevli ordusuyla 80 bin hacı adayımıza hizmet edeceğiz. Bunların içinde kafile başkanları, bayan irşat görevlileri, din görevlileri, yemek dağıtım aşçılarımız, tercümanlarımız ve diğer görevlilerimiz yer alıyor." diye konuştu.

- "Bu hizmeti sadece Türkiye yapıyor"

Kafile görevlilerinin hacı adaylarına Türkiye'den itibaren hac ibadeti bitip ülkeye dönene kadar başta dini rehberlik hizmeti olmak üzere birçok konuda yardımda bulunduğunu anlatan Bircan, bu hizmetleri İslam ülkeleri arasında sadece Türkiye'nin yaptığını vurguladı.