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İlk kez duyacağınız bu pratik bilgiler evdeki hayatınızı kolaylaştıracak!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günlük hayatın koşturması içerisinde sorumlu olduğunuz onlarca işi kısa sürede yapmak ve kolaylaştırmak mümkün. Bilimsel yöntemlerle ya da kültürel aktarımlarla edinilen pek çok pratik bilgi, zamandan tasarruf etme yönteminiz olabilir. Basit gibi görünen ev işlerinden kişisel bakıma kadar pek çok alanda işinize yarayacak minik ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

İlk kez duyacağınız bu pratik bilgiler evdeki hayatınızı kolaylaştıracak!

Alakasız bir yemeğin içine patates atan birilerini görmüş olabilirsiniz. Patates, yemekteki fazla tuzu alır ve geri dönülemez gibi görünen bir hatayı ortadan kaldırır. Bu kadar minik bir bilgi, pek çok insanın ideal lezzette yemek yemesini sağlar. Bu ve bunun gibi pratik bilgiler ise hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra kendimize ayırdığımız zamanı da arttırır. Peki, günlük hayatı kolaylaştıran diğer pratik bilgiler nelerdir?

BEYAZ SABUN MUCİZESİ

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Çamaşırların elde yıkandığı dönemlerde annelerin gözdesi olan beyaz sabun, günümüzde göz ardı edilmiş gibi görünüyor. Oysaki, leke çıkarmada ve ideal temizlikte oldukça etkili. Beyaz sabunu rendeleyerek bir kavanoza doldurabilir, ocak ve çamaşır temizliğinde kullanabilirsiniz. Özellikle, ocak bek şapkalarının temizliğinde sabun oldukça idealdir.

Kavanozdan bir tutam sabun alarak bek şapkalarını ovabilirsiniz. Diğer pek çok temizlik ürününün aksine; beyaz sabun çizmeden temizler ve ürünleriniz parlaklığını kaybetmez. Gömlek yakaları ve koltuk altlarını da makineye atmadan önce sabunla ovalayabilirsiniz.

YUMUŞATICI İLE BALIK KOKUSUNA SON!

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Balık pişirdiğiniz gün davetsiz bir misafir geleceğini mi öğrendiniz? Tedirgin olmanıza gerek yok. Pek çok oda kokusu ve spreyin gideremediği balık kokusu için evde uygulayabileceğiniz bir çözüm var. Çamaşır yumuşatıcınızı alın ve içerisine bir miktar su ekleyerek kıvamını seyreltin. Kullanmadığınız bir kaba koyarak ocak üzerinde bir süre ısıtın. Yumuşatıcı kokusu tüm evi saracak ve balık kokusunu giderecektir.

MİKRODALGA İLE SÜNGERLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİN!

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Uzun süre boyunca kirli bulaşıklarla temas ettiği için pek çok mikrop ve bakteriye ev sahipliği yapabilen süngerlerin temizlenmesi gerekir. Süngerlerinizi 90 saniye mikrodalgaya atarak bakterilerden arındırabilirsiniz. Aman dikkat edin! Fazla bekletip yangın çıkarmayın...

ÖZGÜN KOKUNUZU HAZIRLAYIN

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Evinizde çeşit çeşit kokular üreterek farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler bir mum ve uygun bir tabak, hatta tütsülük de kullanılabilir. Hoş kokuya sahip meyve, yağ ve baharatları istediğiniz şekilde bir araya getirerek mum ısısında koku yaymalarını sağlayabilirsiniz. Kurutulmuş portakal kabukları, tarçınlar, gül yağları gibi pek çok seçenek sizleri bekliyor Güçlü kokuya sahip lavanta gibi çiçekler ise kese içerisine konulduğunda raf ve çekmecelerin ferah kokmasını sağlar.

BÖREKLERİ SODAYLA KABARTIN!

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Üzeri nar gibi kızarmış, kabarık ve yumuşak börek yapabilmek o kadar da zor değil aslında. Böreğinizin harcına ekleyeceğiniz sade soda (mineral suyu) böreğin kabarmasının anahtar noktası. Fırına sürmeden önce sodalı böreği biraz dinlendirmek de yumuşak ve kabarık olmasına yardımcı olacaktır.


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