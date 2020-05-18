İlk kez duyacağınız bu pratik bilgiler evdeki hayatınızı kolaylaştıracak!

Alakasız bir yemeğin içine patates atan birilerini görmüş olabilirsiniz. Patates, yemekteki fazla tuzu alır ve geri dönülemez gibi görünen bir hatayı ortadan kaldırır. Bu kadar minik bir bilgi, pek çok insanın ideal lezzette yemek yemesini sağlar. Bu ve bunun gibi pratik bilgiler ise hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra kendimize ayırdığımız zamanı da arttırır. Peki, günlük hayatı kolaylaştıran diğer pratik bilgiler nelerdir?

BEYAZ SABUN MUCİZESİ

Çamaşırların elde yıkandığı dönemlerde annelerin gözdesi olan beyaz sabun, günümüzde göz ardı edilmiş gibi görünüyor. Oysaki, leke çıkarmada ve ideal temizlikte oldukça etkili. Beyaz sabunu rendeleyerek bir kavanoza doldurabilir, ocak ve çamaşır temizliğinde kullanabilirsiniz. Özellikle, ocak bek şapkalarının temizliğinde sabun oldukça idealdir.

Kavanozdan bir tutam sabun alarak bek şapkalarını ovabilirsiniz. Diğer pek çok temizlik ürününün aksine; beyaz sabun çizmeden temizler ve ürünleriniz parlaklığını kaybetmez. Gömlek yakaları ve koltuk altlarını da makineye atmadan önce sabunla ovalayabilirsiniz.