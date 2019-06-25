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"İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman..."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 05:57 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Funda Gündoğdu yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikâyeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

"İlk kez görüyorum, internetten araştırdığım zaman..."

İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Funda Gündoğdu, gündüz saatlerinde evine giderken, yerde çırpınan bir kuş gördü. Yardım etmek isteyen Gündoğdu, kuşu alarak evine götürdü. Kuşu beslemek isteyen Gündoğdu, önce su verdi daha sonra da yem, fakat kuş hiçbir şey yemeyince internette araştırma yaptı. Göndoğdu yaptığı çalışma sonucunda, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikâyeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

'İLK KEZ GÖRDÜM'

Funda Gündoğdu, Yolda bir kuş gördüm. Bulduğumda normal bir kuş sandım ne olduğunu bilmiyordum. Eve geldim ve internetten araştırdığımda ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Şu an uçamıyor. Ebabil kuşu doğaya ait olduğu için yetkililere vermek istiyorum. İlk kez ebabil kuşu görüyorum. İlk bakışta kırlangıç kuşuna benziyordu. Ne yedireceğimizi bilmiyoruz" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın incirliova ebabil kuşu

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