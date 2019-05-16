İlk kez gösterildi! Doğum sırasında bebeğin kafa şekli nasıl değişiyor?

Şimdiye kadar, fetal kafa oluşumunun detayları belirsizliğini korumuş ve önceki bir çalışmada sadece sürecin görüntüleri ele geçirilmişti.
Fransız araştırmacılar tarafından kaydedilen MRI taramaları artık bir bebeğin kafatasının geçtiği büyük gerilmeyi ortaya koyuyor. Bu şaşırtıcı yeni 3D görüntüler, bebeklerin kafalarının doğumdan hemen önce doğum kanalından geçerken nasıl adapte olduklarını gösteriyor.
MRG taramaları, doğumdan hemen önce doğum kanalından geçerken bebeklerin beyinlerinin ve kafataslarının nasıl şekil değiştirdiğini gösteren 3 boyutlu fotoğraflar çekti.
Görsellerde doğumun ikinci evresinden önce ve sırasında kafanın nasıl değiştiğini detaylı olarak görülebiliyor.
Auvergne Üniversitesi'nden Dr. Olivier Ami tarafından yönetilen jinekologlar ayrıntılı görüntüler için 3D MRI taramalarını kullandılar.
7 bebeğin kafatası ve beyni doğumun ikinci evresinde, doğum sırasında ve bebeğin doğduğu kısımda tarandı.
PLOS One dergisinde yayınlanan analiz, doğum sonrası ikinci aşamada, bebekte farklı bölümlerle üst üste binen kafatasının farklı bölümleriyle, doğumun ikinci aşamasında oluşan fetal kafaları ortaya çıkardı.
Doğumdan sonra, 5 bebeğin kafatasları ve beyinlerinin şekli doğum öncesi durumuna geri döndü, ancak değişiklikler bebeğin 2’sinde kaldı. Genel olarak, araştırmacılar bulgularının, bebeklerin doğum sırasında daha önce düşünülenden daha fazla kafa gerilmesi yaşadıklarını ortaya çıkardı.
Çalışma lideri Dr. Ami şunları söyledi: ''Vajinal doğum sırasında fetal beyin şekli, kafatası kemiklerinin üst üste binme derecesine bağlı olarak farklı derecelerde deformasyona uğrar. Fetal kafatasının kalıplanması doğumdan sonraki çoğu yenidoğanda görünmez. Bazı kafatasları deformasyonu kabul eder ve kolay bir teslimat sağlarken, diğerleri deforme olmaz."
Genel olarak, bulgular bebeklerin doğum sırasında daha önce düşünülenden daha fazla gerilme yaşadığını gösteriyor.
Ami, bulgularını doğrulamak için daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekliyor.
DOĞUM SONRASI BEBEKLERİN KAFA ŞEKLİ NASILDIR?
Bir bebeğin başı, kafa kemikleri buluşmadan önce yumuşak ve esnektir. Bazen doğum kanalından geçerken bebeğin başı düzensiz bir şekilde kalıplanır. Diğer durumlarda, doğumdan sonra, bebek sırtüstü yattığı zaman başın arkasındaki baskı sonucu değişir. Bebeğin başının tepesinde, kafatası kemiklerinin henüz birbirine kaynaşmadığı iki yumuşak alan vardır. Fontaneller adı verilen boşluklar, bebeğin dar doğum kanalından geçmesini sağlar. Bebeğin kafatasının yumuşak olması nedeniyle, bebeğin kafa şekli eşit olmayabilir. Buna plagiosefali denir.
Çok büyük bir çoğunlukla bebeğin kafasının sivri gözükmesi normaldir ve aylık rutin kontrollerinde bebeğin kafasının normal büyüdüğünü gördüğünüz zaman bunun bir hastalık olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer çocuk doktorunuz standartların dışında bir büyüme olduğunu ya da şekil bozukluğu olduğunu görürse zaten sizi yönlendirecektir.
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