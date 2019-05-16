İlk kez gösterildi! Doğum sırasında bebeğin kafa şekli nasıl değişiyor?

7 bebeğin kafatası ve beyni doğumun ikinci evresinde, doğum sırasında ve bebeğin doğduğu kısımda tarandı.

Auvergne Üniversitesi'nden Dr. Olivier Ami tarafından yönetilen jinekologlar ayrıntılı görüntüler için 3D MRI taramalarını kullandılar.

Görsellerde doğumun ikinci evresinden önce ve sırasında kafanın nasıl değiştiğini detaylı olarak görülebiliyor.

MRG taramaları, doğumdan hemen önce doğum kanalından geçerken bebeklerin beyinlerinin ve kafataslarının nasıl şekil değiştirdiğini gösteren 3 boyutlu fotoğraflar çekti.

Fransız araştırmacılar tarafından kaydedilen MRI taramaları artık bir bebeğin kafatasının geçtiği büyük gerilmeyi ortaya koyuyor. Bu şaşırtıcı yeni 3D görüntüler, bebeklerin kafalarının doğumdan hemen önce doğum kanalından geçerken nasıl adapte olduklarını gösteriyor.

Şimdiye kadar, fetal kafa oluşumunun detayları belirsizliğini korumuş ve önceki bir çalışmada sadece sürecin görüntüleri ele geçirilmişti.

Burada, doğumun ikinci aşamasında kafa şeklinin nasıl değiştiği ve burnun düzleştiği gösteriliyor.

Doğumdan sonra, 5 bebeğin kafatasları ve beyinlerinin şekli doğum öncesi durumuna geri döndü, ancak değişiklikler bebeğin 2’sinde kaldı. Genel olarak, araştırmacılar bulgularının, bebeklerin doğum sırasında daha önce düşünülenden daha fazla kafa gerilmesi yaşadıklarını ortaya çıkardı.

Çalışma lideri Dr. Ami şunları söyledi: ''Vajinal doğum sırasında fetal beyin şekli, kafatası kemiklerinin üst üste binme derecesine bağlı olarak farklı derecelerde deformasyona uğrar. Fetal kafatasının kalıplanması doğumdan sonraki çoğu yenidoğanda görünmez. Bazı kafatasları deformasyonu kabul eder ve kolay bir teslimat sağlarken, diğerleri deforme olmaz."

Genel olarak, bulgular bebeklerin doğum sırasında daha önce düşünülenden daha fazla gerilme yaşadığını gösteriyor.

Ami, bulgularını doğrulamak için daha büyük bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekliyor.

DOĞUM SONRASI BEBEKLERİN KAFA ŞEKLİ NASILDIR?

Bir bebeğin başı, kafa kemikleri buluşmadan önce yumuşak ve esnektir. Bazen doğum kanalından geçerken bebeğin başı düzensiz bir şekilde kalıplanır. Diğer durumlarda, doğumdan sonra, bebek sırtüstü yattığı zaman başın arkasındaki baskı sonucu değişir. Bebeğin başının tepesinde, kafatası kemiklerinin henüz birbirine kaynaşmadığı iki yumuşak alan vardır. Fontaneller adı verilen boşluklar, bebeğin dar doğum kanalından geçmesini sağlar. Bebeğin kafatasının yumuşak olması nedeniyle, bebeğin kafa şekli eşit olmayabilir. Buna plagiosefali denir.