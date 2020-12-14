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İlk kez kamera karşısına geçti ve övgü yağdırdı!

14.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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İlk kez kamera karşısına geçti ve övgü yağdırdı!

Geçen ay ikinci kez hamile kaldığını ve bebeğini düşürdüğünü açıklayan Meghan Markle, uzun zaman sonra ilk kez kameraların karşısına geçerek salgın döneminin 'sessiz kahramanları' olarak nitelendirdiği kilit noktalarda görev alanlar ve gönüllülere övgüler yağdırdı.

Meghan Markle, CNN’de bir konuşma yaparak, corona virüs salgınının ‘sessiz kahramanları’ olarak nitelendirdiği çalışanlara ve gönüllülere övgüler yağdırdı. Bu, Markle’ın hamile kaldığını ve bebeğini düşürdüğünü açıklamasının ardından ilk kez kemaralar önüne çıkışıydı.

Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte California’da yaşadıkları 14 milyon dolarlık evinin bahçesinde gerçekleştirilen çekimde salgında kilit alanlarda çalışanlar ile gönüllüleri övdü.

Uzun zaman sonra ilk kez halka açık bir yayında yer alan 39 yaşındaki Düşes, salgında toplulukların harekete geçtiklerini, çocukların yeme programları durma noktasına geldiğinde onlara ihtiyaç duydukları gıdanın gönüllüler tarafından ulaştırıldığını anlattı.

Markle ayrıca, bağışıklığı zayıf olan, savunmasız olanların da evlerinden çıkamadıklarında salgın çalışanlarının onlara ihtiyaç duydukları yiyecekleri kapılarına teslim ettiklerini söyledi.

“İnsan ruhunun gücünü gördük” diyen Markle, “Umudun olduğunu hatırlatma gücümüz var” ifadesini kullandı.

Markle, geçen ay New York Times için bir makale kaleme alarak ikinci bebeğine hamile olduğunu ve temmuz ayında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. 36 yaşındaki eşi Prens Harry ile ‘katlanılmaz bir ızdırap’ yaşadıklarını söyleyen Markle, CNN’deki konuşmasında kendi kaybından bahsetmese de 2020’nin ‘herkes için evrensel olarak bir mücadele yılı’ olduğunu söyledi. İhtiyacı olanlar için harekete geçen ve aç kalan komşularına destek olanları öven Markle, salgının ‘sessiz kahramanları’nı uzaktan alkışladıklarını da sözlerine ekledi.

Markle ve Prens Harry, salgında Los Angeles bölgesinde açlıkla mücadele etmeye çalışan birkaç organizasyonda gönüllü olarak yer almıştı.

Markle, konuşmasında özellikle insan teması olmadığında ve sosyal mesafenin gözetildiği dönemde gıdanın değerinin yalnızca bir besin değil yaşam kaynağı olduğunu belirterek, insanların kriz anında yemeğin sıcaklığına ihtiyaç duyduklarını ve ona ulaşmanın bir kucaklaşma gibi hissettireceğini söyledi.

Markle, ayrıca artan işsizlik oranına ve yaşlılar gibi risk altında bulunan grupların güvenli bir biçimde yeteri kadar yiyecek bulamamasına da dikkat çekti.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Prens Harry ile 2018'de evlenen ve 2019'da ilk çocuğu Archie'yi dünyaya getiren Meghan Markle, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ve düşük yaptığını açıklamış, doğmamış bebeğini kaybetme anını anlatırken, "İlk çocuğuma sarılırken, ikinci çocuğumu kaybettiğimi biliyordum" demişti.

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