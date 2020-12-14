İlk kez kamera karşısına geçti ve övgü yağdırdı!

Meghan Markle, CNN’de bir konuşma yaparak, corona virüs salgınının ‘sessiz kahramanları’ olarak nitelendirdiği çalışanlara ve gönüllülere övgüler yağdırdı. Bu, Markle’ın hamile kaldığını ve bebeğini düşürdüğünü açıklamasının ardından ilk kez kemaralar önüne çıkışıydı.

Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte California’da yaşadıkları 14 milyon dolarlık evinin bahçesinde gerçekleştirilen çekimde salgında kilit alanlarda çalışanlar ile gönüllüleri övdü.

Uzun zaman sonra ilk kez halka açık bir yayında yer alan 39 yaşındaki Düşes, salgında toplulukların harekete geçtiklerini, çocukların yeme programları durma noktasına geldiğinde onlara ihtiyaç duydukları gıdanın gönüllüler tarafından ulaştırıldığını anlattı.

Markle ayrıca, bağışıklığı zayıf olan, savunmasız olanların da evlerinden çıkamadıklarında salgın çalışanlarının onlara ihtiyaç duydukları yiyecekleri kapılarına teslim ettiklerini söyledi.

“İnsan ruhunun gücünü gördük” diyen Markle, “Umudun olduğunu hatırlatma gücümüz var” ifadesini kullandı.