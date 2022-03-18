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İlk ölümler bildirildi! Japon Ensefalit Virüsü (JEV) alev gibi yayılıyor: Dünyadaki yeni tehlike JEV virüsü nedir? JEV belirtileri neler?

18.03.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yılı aşkın süredir koronavirüsle yapılan mücadele devam ederken, diğer taraftan ise bilim insanlarının ısrarla uyardığı yeni virüslerden biri daha yayılmaya başladı. Japonya'dan yayılan yeni bir virüs türünün Avustralya’da can kaybına yol açtığı açıklandı. Sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsüne kısaca JEV deniyor. JEV nedir, nasıl bulaşır? Japon Ensefalit Virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler? JEV belirtileri neler? JEV hangi ülkelerde görüldü, vaka sayısı kaç?

İlk ölümler bildirildi! Japon Ensefalit Virüsü (JEV) alev gibi yayılıyor: Dünyadaki yeni tehlike JEV virüsü nedir? JEV belirtileri neler?

Avustralya Sağlık Bakanlığı açıklamasında New South Wales eyaletinde 7, Queensland eyaletinde 1, Güney Avustralya eyaletinde 4 ve Victoria eyaletinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde toplamda 19 kişinin sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) sebebiyle hastalandığını belirtti.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMIYOR

Yenişafak’ın haberine göre; Ülke genelinde virüse bağlı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının şimdilik 2 kişi olduğu ifade edildi. JEV'in ülkede yaşanan sel felaketlerinden kaynaklı sivrisinek ısırmasıyla bulaştığı ve insandan insana bulaşmadığı açıklandı.

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ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE GEREKLİ

Avustralya'nın Baş Tabip Vekili Dr Sonya Bennett, 4 Mart tarihinde artan vakaların görülmesiyle ‘Ulusal Öneme Sahip Bulaşıcı Hastalık Olayı’ ilan etti.

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Dr. Bennett, JEV’in hem insanlarda hem de hayvanlarda ulusal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalığa neden olduğunu belirterek ülke genelinde bir müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti.

JEV NEDİR?

Japon ensefalit hastalığı, Japon ensefalit virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır ve beyin iltihaplanması olarak bilinir. Japon Ensefaliti (JE) virüsünün neden olduğu, sivrisinek ısırıklarıyla yayılan, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen akut beyin iltihabıdır.

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Sivrisinekler tarafından Asya'nın bazı bölgelerinde ve Avustralya'nın Torres Boğazı bölgesinde endemiktir (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık)

JEV AŞISI VAR!

Sağlık Bakanlığı açıklamasında virüs kaynaklı hastalığın insanlarda çoğunlukla belirti göstermediğini, ancak nadir durumlarda ciddi hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu belirtildi. İnsandan insana veya virüsü taşıyan bir hayvanın etini yemekle bulaşmadığı ifade edildi. JEV’in sebep olduğu hastalık için aşı bulunduğu ayrıca vurgulandı.

JEV BELİRTİLER NELERDİR?

JEV kaynaklı hastalığın şiddetli belirtileri arasında ense sertliği, koma ve çok nadir olarak nörolojik komplikasyonlar ve ölüm meydana geldiği ifade edildi. Hastalık ilk olarak ani ateş, baş ağrısı ve kusma olarak belirti gösterdiği vurgulandı.

Ancak Japon ensefaliti ile enfekte olan her 250 kişiden yaklaşık 1'inde enfeksiyon beyne yayıldıkça daha şiddetli semptomlar gelişmeye başladığı belirtildi. Genellikle enfeksiyondan 5 ila 15 gün sonra olur. Yüksek ateş, konuşamama ve felç gibi belirtiler görülebilir.


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