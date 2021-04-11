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İlk oruç ne zaman? İlk sahur ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

11.04.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Tüm Müslümanların heyecanla bekledikleri mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre idrak edilecek. Tüm Müslümanlar için önemli ibadet ayları arasında yer alan Ramazan ayında birçok vatandaş oruç tutarak bu mübarek ayı idrak ediyor. Ramazan ayına sayılı günler kala ise Müslümanlar, 2021 ilk orucun ne zaman olduğunu merak ediyor.

İlk oruç ne zaman? İlk sahur ne zaman? 2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Hicri Takvim baz alınarak belirlenen dini günler, Miladi Takvime göre her sene 11 gün önce kutlanıyor. Bu sebeple ilk oruç tarihi de her sene değişiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre ise 2021 yılında ilk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılıyor ve ilk oruç 13 Nisan tarihinde açılıyor. 2021 Ramazan ayı ise bu sene 12 Mayıs tarihinde bitiyor.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayı bu sene 13 Nisan Salı günü başlıyor. Bu sebeple ilk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece yapılıyor ve 13 Nisan gününde ise ilk oruç açılıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

  • Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan'ın yaklaşması ile ile heyecan yaşarken bir yandan da Kadir gecesi ne zaman olacak merak ediyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021’de 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

DİYANET İŞLERİ DİNİ TAKVİMİ

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Ramazan Bayramı

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