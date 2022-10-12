İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte Ramazan ayı tarihi

2023 Ramazan ayı yılın ilk aylarında başlayacak. Müslümanlar sahura kalkacağı geceyi, oruç vaktini ve

Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte merak edilenler...

İLK ORUÇ, SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede ilk sahura kalkacak. 23 Mart 2023'te başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan 2023'te sona erecek.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.,

KADİR GECESİ HANGİ TARİHTE?

Mübarek üç aylar arasında yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023'te idrak edecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



