İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte Ramazan ayı tarihi

2023 Ramazan ayı yılın ilk aylarında başlayacak. Müslümanlar sahura kalkacağı geceyi, oruç vaktini ve
Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte merak edilenler...
Müslümanlar 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede ilk sahura kalkacak. 23 Mart 2023'te başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan 2023'te sona erecek.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.,
Mübarek üç aylar arasında yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023'te idrak edecek.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
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