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İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte Ramazan ayı tarihi

12.10.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının sonlarına gelinmesiyle 2023 yılı dini günler merak konusu oldu. İslam alemi açısından önemli bir yeri bulunan Ramazan ayında oruç tutulur, ibadet edilir, sevgi, saygı, yardımlaşma artar. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte merak edilenler...

İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte Ramazan ayı tarihi

2023 Ramazan ayı yılın ilk aylarında başlayacak. Müslümanlar sahura kalkacağı geceyi, oruç vaktini ve
Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte merak edilenler...

İLK ORUÇ, SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede ilk sahura kalkacak. 23 Mart 2023'te başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan 2023'te sona erecek.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.,

İlk oruç ne zaman tutulacak? 2023 ilk oruç, sahur ne zaman? İşte Ramazan ayı tarihi

KADİR GECESİ HANGİ TARİHTE?

Mübarek üç aylar arasında yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023'te idrak edecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar


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