İSTANBUL (AA) - Kısa süren saltanatında Osmanlı Cihan Devleti'nin hudutlarını iki kattan fazla genişleten ve Mısır seferiyle Hilafetin merkezini İstanbul'a taşıyan 9'uncu Padişah Yavuz Sultan Selim Han'ın 548. doğum yılı kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergi açıldı.
Yavuz Sultan Selim Camisi avlusunda, fotoğraf sanatçısı Cemil Şahin'in 99 kareden oluşan fotoğraf sergisini gören İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şahin'i tebrik ederek, serginin hayırlara vesile olmasını diledi.
Fotoğraf sanatçısı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim'in 9. Osmanlı padişahı, Hilafetin merkezini İstanbul'a getiren ve Osmanlı Cihan Devleti'nde ilk, İslam tarihi boyunca da 74. halife olduğunu hatırlatarak, "İlk cuma hutbesinde hocaefendi, Sultan Selim Han'ı, 'Hakim-ül Haremeyn' olarak takdim ediyor ve Yavuz Sultan Selim kızarak yerinden kalkıp, 'Ben Hakim-ül Haremeyn değil, ancak Hadim-ül Haremeyn'im' diyor. Yani şimdi biz, 'Mekke ve Medine'nin hizmetkarıyım' diyen bir padişahın huzurunda, mührünün içinde ve İstanbul'un en önemli cephesinde bulunuyoruz." dedi.
Yavuz Sultan Selim Han'ın 548. doğum yılı vesilesiyle açılan sergiyi oluşturmak için uzun zamandır çalışmalarını devam ettirdiğini söyleyen Şahin, bu esnada kendisine yardımcı olan Fatih Belediyesi'ne, Fatih İlçe Müftülüğüne, Yavuz Sultan Selim Camisi İmamı Kemal Kızgın ve Abdullah Kılıç'a, teşekkürlerini ileterek, ekip olarak güzel bir işe imza attıklarını belirtti.
Şahin, ecdadın, bütün camilere Kur'an-ı Kerim'den ayetler nakşettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ecdadımız ayet-i kerimeleri, kubbelere, taş kapıların üstüne, mihrap ve minberlerin sağ ve soluna işlemişler ve her zaman sayı tekniğini kullanmışlardır. Ben de bu minvalde, 99 adet olan Allah'ın güzel isimleri dediğimiz Esma'ül Hüsna'dan ve ecdadıma duyduğum saygı nedeniyle, sergimizi 99 kareden oluşturdum. Ayrıca camilerimiz sadece cami değildir, burada gördüğünüz bütün fotoğrafların her birinde ecdadın yaptığı, ortaya koyduğu bir sanat eseri var. Bu sanatı insanların görmediği gözden aktarabilmişsek, ne mutlu bize."
Cami ve Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde gerçekleştirdiği çekimler esnasında çok farklı bir manevi tat aldığını vurgulayan Şahin, "10 seneyi aşkın bir süredir devam ettiğim bu tür çalışmalarım kapsamında fark ettim ki ben, dışarıda başka bir Cemil Şahin'im ama caminin içine girdiğim, kubbeye çıktığım zaman bambaşkayım. O anda yaşadığım manevi duygularımı size anlatmam mümkün değil. Bütün bu kareler, o his ve duygularla çekildi." diye konuştu.
Cuma namazından sonra Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, serginin açılışını gerçekleştirdi.
Yavuz Sultan Selim Camisi ile Türbesi'nin bütün sanat ve estetik güzelliklerini aksettiren sergi, 30 Ekim'e kadar açık kalacak.
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