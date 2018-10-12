Fotoğraf sanatçısı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavuz Sultan Selim'in 9. Osmanlı padişahı, Hilafetin merkezini İstanbul'a getiren ve Osmanlı Cihan Devleti'nde ilk, İslam tarihi boyunca da 74. halife olduğunu hatırlatarak, "İlk cuma hutbesinde hocaefendi, Sultan Selim Han'ı, 'Hakim-ül Haremeyn' olarak takdim ediyor ve Yavuz Sultan Selim kızarak yerinden kalkıp, 'Ben Hakim-ül Haremeyn değil, ancak Hadim-ül Haremeyn'im' diyor. Yani şimdi biz, 'Mekke ve Medine'nin hizmetkarıyım' diyen bir padişahın huzurunda, mührünün içinde ve İstanbul'un en önemli cephesinde bulunuyoruz." dedi.

Yavuz Sultan Selim Han'ın 548. doğum yılı vesilesiyle açılan sergiyi oluşturmak için uzun zamandır çalışmalarını devam ettirdiğini söyleyen Şahin, bu esnada kendisine yardımcı olan Fatih Belediyesi'ne, Fatih İlçe Müftülüğüne, Yavuz Sultan Selim Camisi İmamı Kemal Kızgın ve Abdullah Kılıç'a, teşekkürlerini ileterek, ekip olarak güzel bir işe imza attıklarını belirtti.

Şahin, ecdadın, bütün camilere Kur'an-ı Kerim'den ayetler nakşettiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ecdadımız ayet-i kerimeleri, kubbelere, taş kapıların üstüne, mihrap ve minberlerin sağ ve soluna işlemişler ve her zaman sayı tekniğini kullanmışlardır. Ben de bu minvalde, 99 adet olan Allah'ın güzel isimleri dediğimiz Esma'ül Hüsna'dan ve ecdadıma duyduğum saygı nedeniyle, sergimizi 99 kareden oluşturdum. Ayrıca camilerimiz sadece cami değildir, burada gördüğünüz bütün fotoğrafların her birinde ecdadın yaptığı, ortaya koyduğu bir sanat eseri var. Bu sanatı insanların görmediği gözden aktarabilmişsek, ne mutlu bize."