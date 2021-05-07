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İlk Roma imparatorunun 2 bin yıllık mermer büstü bulundu

07.05.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da tarihi çok eskilere dayanan Iseria kasabasında arkeologlar önemli bir keşfe imza attı. Tesadüf eseri bulunan mermer büst, ölüm döşeğindeyken tuğladan bir Roma'yı mermer bir Roma'ya dönüştürdüğünü söylediği rivayet edilen ilk Roma imparatoru Augustus'a ait.

İlk Roma imparatorunun 2 bin yıllık mermer büstü bulundu

İtalya'nın Molise bölgesinin güneyindeki Isernia kasabasında Roma İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Augustus'un 2 bin yıllık mermer büstü gün yüzüne çıkarıldı.

Yoğun yağış nedeniyle 2013'te zarar gören antik duvarı restorasyon çalışmalarında bu keşfe imza atan arkeolog Francesco Giancola, böylesi bir şey bulmayı hiç beklemediğini anlattı. CNN'e konuşan Giancola, duvarın arkasını kazarken toprağın renginin değiştiğini fark ettiklerini ve mermer bir blokla karşılaştıklarını anlattı. Saçı ve gözlerinin şeklinden büstün Augustus'a ait olduğunu anlamakta zorlanmayan Giancola hemen yetkilileri, belediye başkanını ve bakanlığı keşiften haberdar etti.

Bölge yetkililerinden Maria Diletta Colombo'nun verdiği bilgilere göre 35 santimetrelik büst M.Ö. 20- M.S. 10 yılları arasında bir dönemde yapıldı.

Büstün 2 metreden uzun bir heykelin baş kısmı olduğu sanılıyor. Büstün yapıldığı Lunigiana mermerini, İtalyan Rönesans sanatçısı Michelangelo'nun da eserlerinde kullandığı biliniyor.

Keşif sonrası bazı meslektaşlarının sevinç gözyaşları döktüğünü söyleyen Colombo bunun hiç unutmayacağı bir an olduğunu belirtti.

Antik dönemde Aesernia olan ve Samnitler halkına ev sahipliği yapan Isernia, daha sonra Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. 2. Dünya Savaşı'nda kısmen zarar gören kasaba yeniden inşa edildi.

Bugün İngiltere'nin bulunduğu bölgeden Mısır'a kadar geniş bir imparatorluk kuran Augustus'un ölüm döşeğinde "Roma'yı tuğlalar içinde buldum, mermerler içinde bırakıyorum" dediği rivayet ediliyor.

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