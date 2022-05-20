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İlk uygulamada bile gözle görülür etki! Gözeneksiz ve pürüzsüz cilt için maske tarifi

20.05.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes gözeneksiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyor. Bu cilde kavuşmak için çeşitli bakım yöntemleri deneniyor. Cilt bakım maskeleri istenilen etkiyi vermeyebiliyor. Evde yapacağınız doğal pirinç maskesi ile istediğiniz gözeneksiz ve pürüzsüz cilde çok kısa süre içerisinde kavuşabilirsiniz.

İlk uygulamada bile gözle görülür etki! Gözeneksiz ve pürüzsüz cilt için maske tarifi

Kadınlar cilt sağlıklarına ve güzelliklerine oldukça önem veriyor. Cilt bakımı için çeşitli yöntemler deneniyor. Cilt bakımı için dışarıdan alınan ürünlerin içerisinde bulunan kimyasallar cildin daha problemli hale gelmesine neden olabiliyor. Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için cilt temizliğini atlamamak, bol su içmek ve uyumadan önce makyajı mutlaka çıkarmak gerekiyor. Düzenli olarak yapacağınız cilt temizliği ve cilt maskeleri ile istediğiniz görünüme çok kısa sürede kavuşabilirsiniz. Aşağıda yer alan maskeyi haftanın 3 günü uygulayabilirsiniz. Pirinç maskesini etkilerini ilk uygulamadan itibaren göreceksiniz.

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • Yarım çay bardağı kaynar su
  • 1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı

Yarım çay bardağı kaynar su ile 1 yemek kaşığı pirinci 5-6 dakika karıştırınız. Kakao ile hazırlanan pirinç suyunu karıştırınız. Maske kıvamını alana kadar pirinç suyu ile kakaoyu karıştırınız. Kalan pirinç suyunu 5 gün kullanabilirsiniz. Hazırlanan maskeyi temizlenmiş cildinize sürünüz. Yarım saat bekleyiniz. Ilık su ile durulayınız.

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PİRİNÇ MASKESİ FAYDALARI

  • Gözenek görünümünü giderir
  • Cildin rengini beyazlatır
  • Cildi sıkılaştırır
  • Cildi yumuşamasını sağlar

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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