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İlk uygulamada bile gözle görülür etki! Tek malzeme ile gözenekleri gideren maske

17.06.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözenek görünümü oldukça rahatsız edici olabiliyor. Zamanla genişleyen gözenekleri küçültmek için çeşitli cilt bakımları uygulanıyor. Gözenekleri küçültmek adına cilt temizliğini ve bakımını aksatmamak gerekiyor. Evde yapacağınız doğal maske ile gözenek görünümünü hiç olmadığı kadar azaltabilirsiniz.

İlk uygulamada bile gözle görülür etki! Tek malzeme ile gözenekleri gideren maske

Gözenekler cildin nefes almasını sağlayan küçük kanallardır. Normalde görünmeyen gözenekler zamanla genişleyerek istenmeyen görünümlere sebep olabilmektedir. Geniş gözenekler içerisine dolan kir, yağ ve makyaj kalıntıları çeşitli cilt problemlerine yol açmaktadır. Bu nedenle gözeneklerin sıkılaştırılması ve düzenli olarak cilt temizliğini yapmak gerekmektedir. Gözenek görünümü için doğal maskeleri deneyerek cilt bakım rutininize cilt toniğini ekleyebilirsiniz.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRAN MASKE TARİFİ

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Bir yumurtanın akını iyice köpük haline gelene kadar çırpın. Çırptığınız yumurta akını temizlenmiş cildinize uygulayın. 15-20 dakika bekleyin. Cildinizi bol su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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