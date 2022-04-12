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İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

12.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk ve kasvetli kış günleri bitip bahar geldiğinde hepimizin içinde âdeta çiçekler açıyor. Mevsimler, hiç kuşkusuz makyajın nasıl yapılacağını belirleyen önemli etkenlerden biri. Güneşin sıcaklığını ve enerjisini makyajınıza da yansıtmaya hazır mısınız? İlkbahar aylarında makyaj masanızda mutlaka bulunması gereken renk ve ürünlere detaylı göz atmak isterseniz yazımızı okumaya davetlisiniz!

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Her rengin bizde bıraktığı farklı bir etki ve ruh hâli oluyor. Soğuk kış aylarında genellikle koyu renkler tercih edilirken güneşin bize gülümsemesiyle daha canlı ve enerjik renklere yöneliyoruz. İlkbaharın gelişiyle makyaj koleksiyonunuzdaki renk ve ürünleri de gözden geçirmenin tam zamanı! Rengârenk farlardan eyelinerlara mutlaka edinmeniz gereken renk ve ürünleri sizler için derledik. Haydi, detaylara hep birlikte göz atalım.

1. Aydınlatıcı etkisiyle parlayın: L'Oréal Paris Glow Mon Amour Likit Aydınlatıcı 01 Sparkling Love

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

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Cildinizin aydınlığını L'Oréal Paris Glow Mon Amour Likit Aydınlatıcı ile arttırmaya ne dersiniz? Canlı ve parlak bir cilt, havaların ısınmasıyla daha fazla ortaya çıkıyor. Doğal içeriklerin enerjisiyle sağlıklı bir cilt görünümüne sahip olmanız mümkün. Hindistan cevizi yağı içeren likit aydınlatıcı, cildinizi en iyi şekilde aydınlatıyor. Ürünün likit formu, ciltle kolayca bütünleşip doğal bir görünüm yakalıyor. Üstelik damlalıklı şişesiyle uygulaması da oldukça pratik. Elmacık kemiklerine ve burun ucuna uyguladığınızda simli ve yapay bir görüntü oluşturmuyor. Cildinize kapatıcı gibi ten ürünü sürmediğinizde de ürünü uygulayarak canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

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2. Dudak ve yanaklara tatlı canlılık: Benefit Cosmetics Benetint Dudak Ve Yanak Nemlendirici

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Tek bir ürünle hem dudaklarınızı hem yanaklarınızı renklendirmeye ne dersiniz? Benefit Cosmetics Benetint Dudak Ve Yanak Nemlendirici, ilkbaharın enerjisini makyajınıza taşıyor! İlk olarak 1970'lerde egzotik bir dansçı için yaratılan ikonik nemlendirici, kült ürünler listesinde yerini almış durumda. Aplikatörü sayesinde dudaklara kolayca sürülüyor ve yanaklara zahmetsizce yayılıyor. İstediğiniz doğal görünümü elde etmenizi sağlıyor. Uzun süre kalıcı yapısı, yanak ve dudaklara sabitlenerek akma ve bulaşma yapmıyor. Kırmızı gül tonundaki nemlendirici, istediğiniz yoğunlukta renk elde etme imkânı da sağlıyor.

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İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

3. Rengârenk eyelinerlarla yaratıcılığınızı konuşturun: P12cheng Renkli Eyeliner

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Renkli göz makyajları, son zamanların trend makyaj stilleri arasında çoktan yerini aldı. Sıcak havaların gelmesiyle canlanan ruhunuzu, renkli eyelinerlar sayesinde dışarı yansıtabilirsiniz. P12cheng Renkli Eyeliner ile yaratıcılığınızı ortaya çıkarmanın tam zamanı! Gökkuşağının renklerinden ilham alınarak ortaya çıkan ve 12 farklı renk bulunan set, istediğiniz stilde göz makyajına imza atmanıza yardım ediyor. Mat yapıdaki kalem eyelinerlar pürüzsüz uca sahip. Böylece çabuk kuruyor, akmıyor ve canlı bir renk sunuyor. Uzun süre kalıcı özelliği sayesinde makyajınızı çıkarana kadar gün boyu göz kapaklarınızda kalıyor.

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4. Pastel tonlarla renklenin: Revolution Reloaded Suger Pie Far Paleti

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

İlkbahar makyajı için mutlaka edinmeniz gereken ürünlerin başında Revolution Reloaded Suger Pie Far Paleti geliyor. 12 adet mat ve 3 adet ışıltılı olmak üzere toplam 15 fardan oluşan palet, en güzel renkleri bir arada sunuyor. Pembe, mor, yeşil, turuncu ve mavinin pastel tonlarıyla ilkbahar enerjisini makyajınıza taşımanıza yardım ediyor. Özellikle soğuk ve nötr alt tonlu cilde sahipseniz bu renkler size kesinlikle çok yakışacak! Farların yumuşacık dokusu kolay uygulama yapmanıza imkân tanırken uzun süre kalıcı özelliğiyle gün boyu bozulmadan cildinizde kalıyor. Birbirinden güzel pastel tonlarla göz makyajı yapmanın tam zamanı!

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5. Güneş kadar sıcak tonlar: Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette Phoenix

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Sıcak tonlu göz makyajlarını seviyorsanız Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Palette Phoenix'i mutlaka edinmelisiniz. Birbirinden güzel, canlı tam 16 adet fardan oluşan palet; mat, metalik, ışıltılı ve saten dokuyu bir arada sunuyor. Ürünün yumuşacık ve kadifemsi yapısı kolayca uygulamanızı sağlıyor. Yoğun pigmentli olduğu için istediğiniz renkleri göz kapağınıza taşıyor. Üstelik tozutmayan özelliğiyle de mükemmel göz makyajları elde etmenize yardım ediyor. Özellikle sıcak alt tonlu cilde sahipseniz veya makyajda sıcak renkleri kullanmayı seviyorsanız far paletiyle istediğiniz makyaj görünümüne kolayca ulaşmanız mümkün!

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6. Metalik pembenin çarpıcılığı: Maybelline New York Color Tattoo Göz Farı

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Metalik ve göz alıcı farları sevmeyen yok, değil mi? Özellikle gece makyajlarına oldukça yakışan metalik farlar, gözlerin ön plana çıkmasına yardımcı oluyor. Maybelline New York Color Tattoo Göz Farı'nın pink gold rengi, ilkbahar aylarına çok yakışıyor. Ürünün krem jel formülü, uzun süre etkili, yoğun ve çarpıcı bir uygulama yapmanızı sağlıyor. 24 saat boyunca kalıcı olan far, göz kapağına sabitlenerek tüm gün canlılığını koruyor. Üstelik uygulaması da çok kolay! Hiçbir fırçaya ihtiyaç duymadan direkt uygulama yapmanıza imkân tanıyor. Krem farı parmak ucunuza alıp göz kapağınıza uygulamanız yeterli oluyor.

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7. Dudaklara pamuk şekeri pembeliği: Görkito Lip Gloss Cotton Candy

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

İlkbahar makyajının olmazsa olmazlarının başında tabii ki bebek pembesi lip gloss'lar geliyor. Görkito Lip Gloss, parlak, nemli görüntüsüyle yapışkan his ve ağırlık yaratmadan dudaklarınızı renklendiriyor. Yüksek kalıcılığa sahip ürünü gün içinde ihtiyaç duyduğunuz anlarda tazeleyebilirsiniz. Canlı pembe rengiyle baharın enerjisini yansıtan ürün, her makyaja yakışıyor. Yüksek kapatıcılığa sahip parlatıcı, dudak kaleminin veya rujun üstüne uygulayabileceği gibi dudakları doğrudan renklendirmek için de kullanılabiliyor. En iyi sonucu almak için dudaklara peeling yaptıktan sonra uygulamak gerekiyor. Çıkarmak için makyaj temizleme ürünlerini kullanmak yeterli oluyor.

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8. Narçiçeğiyle canlanın: L'Oréal Paris Rouge Signature Parisian Sunset Likit Mat Ruj

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Siz de uzun süre kalıcı özellikteki likit mat rujları sevenlerden misiniz? O hâlde L'Oréal Paris Rouge Signature Parisian Sunset'i mutlaka denemelisiniz! Ürün, gün batımı renklerinden ilham alınarak oluşturulduğu için ilkbahar ruhunu makyajınıza taşıyor. Ürünle likit mat ruja dair sevdiğiniz her şey en ince formda karşınıza çıkıyor. Hafif yapısı sayesinde dudaklarınızı kurutmuyor ve ağırlık yapmıyor. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra yoğun pigmente sahip olduğu için tek sürüşte rengini veriyor. Narçiçeği rengindeki ürünü severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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9. Belirgin ve şekilli dudaklar için: Flormar Waterproof Dudak Kalemi No:236

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

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Flormar Waterproof Dudak Kalemi ile kusursuz görünen dudaklara kavuşmak mümkün! Dudak kalemi, dudaklarınıza kolayca şekil vermede en büyük yardımcınız olacak. İçerdiği özel polimerler sayesinde dudakların daha belirgin görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ruj sürmeden önce dudaklarınızın dış çerçevesini çizdiğinizde rujun taşmasını ve dağılmasını engelleyip makyajın kalıcılığını arttırıyor. Flormar Waterproof Dudak Kalemi suya dayanıklı olduğu için dudak makyajınızı daha uzun süre pürüzsüz gösteriyor. 236 numaralı nut cookie rengi ise dudaklarınıza çok yakışacak ve her makyaja kolayca uyum sağlayacak! Denemeye hazır mısınız?

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10. Makyajınıza renk katmanın tam vakti: Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Yaz mevsiminin habercisi ilkbaharın gelmesiyle bronz görünme ihtiyacı da artıyor. Cildinize süreceğiniz bronzer ile teninizi ısıtıp daha belirgin yüz hatlarına sahip olabilirsiniz. Kremsi yapısıyla kolay uygulanan Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer'ın kaliteli ve hafif formülü anında eriyerek ciltle bütünleşiyor. Ürün sayesinde tropik ışıltılı mükemmel bronzlukta bir görünüm elde edilebiliyor. İçinde farklı yağları barındırdığı için de cildinizi uzun süre nemli tutmaya yardımcı oluyor. Vegan kullanıma uygun, dermatolojik olarak test edilen bronzer, paraben ve glüten gibi zararlı maddeleri barındırmıyor.

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