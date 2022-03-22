İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte Amazon'dan erkekler için en iyi hediye seçenekleri

Sevdiklerimizi mutlu etmek aslında çok kolay. Özel günlerde ya da içimizden geldiği için aldığımız hediyeler, yüzlerde büyük tebessümler yaratmaya yetiyor. Babanıza, erkek kardeşinize ya da erkek arkadaşınıza yaklaşan bahar ayında kullanabilecekleri, kaliteli bir armağan almak istiyor ancak ne alacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Seçtiğimiz ürünlere göz atarak harika hediyeyi bulabilirsiniz!

1. Benzersiz tasarımıyla KKM Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı

"Şarjı hiç bitmesin." dediğiniz arkadaşınıza kullanışlı bir şarj cihazı hediye etmeye ne dersiniz? Iphone 12 modelleri ve Airpods Pro kullanımı için uygun KKM Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı, 38 adet güçlü mıknatısı sayesinde cihazı mükemmel şekilde kavrıyor. Kablosuz şarj imkânı veren ürün, ayak tasarımı sayesinde şarj dolum işlemi yaparken istenilen videoyu izleme şansı sunuyor. Küçük boyutlu cihaz, kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Ürün; aşırı şarj, kısa devre koruması, aşırı ısınma ve yabancı madde algılama gibi özellikleriyle cihazın zarar görmesini önlüyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanmak mümkün.

2. Yüksek ses kalitesiyle büyüleyen Sony WH-CH510 Kulaklık

Müziksiz yapamayan arkadaşınız için en iyi hediye seçeneklerinden biri tabii ki kablosuz kulaklıklar. Hafif tasarımıyla gün boyu rahat kullanılan Sony WH-CH510 Kulaklık, kablosuz tasarımıyla müzik dinlerken rahat hareket imkânı sunuyor. Tek şarjla 35 saat kesintisiz çalışan ürünü 10 dakikalık hızlı şarjla 90 dakika boyunca kullanmak mümkün. Döner kulak başlıkları sayesinde katlanabilen kulaklığı arkadaşınız yanında rahatça taşıyabilir. Dahili mikrofonuyla gelen aramalara rahatça cevap verebilir. Kulaklık üzerindeki tuşlarla akıllı cihaza dokunmadan müziği değiştirebilir ya da durdurup başlatabilir. Yüksek ses kalitesiyle benzersiz bir müzik deneyimi yaşatan ürünün kafa bandını kafasına uygun şekilde ayarlayabilir. Yumuşak kulak pedleri ise kulaklarını rahatsız etmez.

3. Güne erken başlaması için Puseky Çalar Saat

Erkek arkadaşınızı mutlu edecek ve yaklaşan bahar aylarında erken kalkmasına yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız Puseky Çalar Saat'e göz atmasınız. 10 ila 60 dakika arasında ayarlanabilen ışık özelliğiyle bulunduğu ortamı aydınlatan ürün, zil sesinden önce uyanmasını sağlıyor. Eğer uykusu ağırsa ve ışık onu uyandırmıyorsa cihaz, zil sesiyle uyanmasına yardımcı oluyor. 7 farklı renk ve 20 seviye ışık parlaklığı bulunan ürünün ayarları kişiselleştirilebiliyor. Erteleme düğmesi, alarmı 9 dakika erteliyor. Cihazın üzerinde bulunan USB portuyla telefon da rahatça şarj edilebiliyor.

4. Şık ve kullanışlı Milageto Şarj Edilebilir Shaker Şişesi

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Spor yapmaktan vazgeçmeyen erkek arkadaşınızı güzel bir hediye ile şımartmak istiyorsanız Milageto Şarj Edilebilir Shaker Şişesi aradığınız ürün olabilir. Spor yaparken kullanılan protein tozunu su ile karıştırmak zor olabiliyor. İyi karışmayan toz topak topak oluyor ve içerken rahatsız ediyor. Shaker şişesi, şarjlı özelliğiyle hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan tek tuşa basarak içindeki su ve proteini mükemmel şekilde karıştırıyor. BPA içermeyen shaker şişesi koku yapmıyor ve kolay temizleniyor. İçine bulaşık deterjanı ve su ekleyip düğmesine basmak ve durulamak yeterli oluyor.

5. Terletmeyen tasarımıyla YAMTION Sırt Çantası

Seyahat etmeyi seven erkek arkadaşlarınızı havalara uçuracak bir hediye mi almak istiyorsunuz? YAMTION Sırt Çantası, işlevselliği ve şık tasarımıyla seyahat sevenlerin aklını başından alıyor. Entegre USB şarj cihazı ve dahili şarj kablosuyla yürüyüş yaparken telefonunu rahatça şarj edebilir. Omuz askısını boyuna uygun şekilde ayarlayabilir. Dolgulu sırt kısmı gün boyu konforlu kullanım sunuyor ve sırtını ağrıtmıyor. Nefes alan file kısmı ise yaz aylarında terletmiyor. Su geçirmez polyester kumaşı sayesinde çanta içindeki eşyaların ıslanmasını engelliyor. Sağlam yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanılıyor.

6. Zarif duruşuyla şıklığını tamamlayacak Aluogen Akıllı Saat

IP68 koruma sınıfına dahil olduğu için su geçirmeyen Aluogen Akıllı Saat, duşta ve havuzda rahatlıkla tercih edilebiliyor. Spor sırasında vücut ısısını, kalp atış hızını, kandaki oksijen seviyesini ve kan basıncı takip ederek sağlık değerlerini kontrol etmesini sağlıyor. 1.08 inç ekran boyutuyla kolayca kontrol edilebiliyor. Bluetooth ile akıllı cihazlarla bağlantı kurabilen cihazla gelen mesajlara, aramalara cevap vermek ve sosyal medya mecralarına erişmek mümkün. 2 saatte tam olarak şarj olan ürün, 5 ila 10 gün arasında kullanılabiliyor. Kayış tokası sayesinde bileğine uygun şekilde ayarlanabiliyor. Benzersiz tasarımıyla göz dolduran ürün, erkek arkadaşınıza çok yakışacak!

7. Suyu uzun süre soğuk tutan Hidrate Akıllı Su Şişesi

Su içmeyi alışkanlık hâline getirmesini istediğiniz arkadaşınıza BPA içermeyen, sağlıklı ve kullanışlı bir su şişesi hediye edebilirsiniz. Hidrate Akıllı Su Şişesi, yalıtımlı gövdesi sayesinde 24 saate kadar içindeki sıvının soğuk kalmasını sağlıyor. Koruyucu kapak, ağız kısmında oluşabilecek kiri ve mikropları önlüyor. Sızdırmaz kapağı suyun dökülmesini engellediği için her yere rahatlıkla götürülebiliyor. Taşıma kayışı sayesinde kolay taşınıyor. Farklı renk ve hacim seçenekleri arasından arkadaşınıza uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılıyor.

8. Yaza formda girmesine yardımcı olan Cocosity Dambıl Seti

Erkek arkadaşınızın yaklaşan bahar ayına daha formda girmesine yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız Cocosity Dambıl Seti'ni tercih edebilirsiniz. Ağırlık plakası çimento ile doldurulan ürün, sağlam yapısıyla kolay kolay zarar görmüyor. Dış kısmında bulunan kauçuk yere zarar vermesini engelliyor. 20 kg ağırlık plakasından oluşan setin içinde 40 cm bağlantı çubuğu da bulunuyor. Yumuşak tutma yeri, kullanım sırasında elin acımasını önlüyor. Bu sayede sporu daha konforlu hâle getiriyor. Ayarlanabilen ağırlıkları, seviyesine göre kolayca değiştirebilir. Kol, göğüs, sırt ve bacak kaslarını çalıştırabileceği ürün sayesinde yaza formda girebilir.

9. Yumuşak dokusuyla SISLEY BERMUDA Şort

Erkek arkadaşınıza yaklaşan bahar ayında severek giyeceği bir şort almak isterseniz SISLEY BERMUDA Şort'a mutlaka göz atmalısınız. İster günlük yaşamda ister özel günlerde tercih edebileceği ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. %45 pamuk ve %55 keten kumaştan elde edilen şort, nefes aldığı için serin kalmasına yardımcı oluyor. Hafif yapısıyla gün boyu rahat hissettiriyor. Çizgi detayları ise şorta hoş bir hava katıyor. Cepler, telefon, cüzdan ve anahtarı yanında taşıması için gereken alanı sunuyor. Şortu beyaz renk bir tişört, şık bir kol saati ve açık renk bir spor ayakkabıyla kombinleyebilir.

10. Yüksek kalitesiyle Stanley Termos

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Çayını, kahvesini yanında taşıyan arkadaşınıza hediye edebileceğiniz en güzel ürün şüphesiz Stanley Termos. Çift vakumlu izolasyon tasarımıyla sıcak içecekleri 5 saate kadar sıcak tutmasına yardımcı oluyor. Paslanmaz çelikten üretilen ürün, korozyona karşı direnç gösteriyor. BPA içermeyen termos sayesinde içindeki sıvıyı güvenle tüketebilir. Sızdırmayan kapak, ürünü çantasında güvenle taşımasına imkân veriyor. Ergonomik yapısıyla rahat taşınıyor. Basma düğmesiyle açılan ağız tasarımına sahip olduğu için kolay kullanılıyor. Ürünü bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilir. Dayanıklı materyallerden üretilen termosu uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilir.