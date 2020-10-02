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  4. İlkel teleferikten düşen yabancı uyruklu çay işçisi hayatını kaybetti

İlkel teleferikten düşen yabancı uyruklu çay işçisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

Rize’de yaş çay işçisi Özbekistan uyruklu bir kadın, teleferik kazası sonucu hayatını kaybetti.Olay Güneysu ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi.

Rize’de yaş çay işçisi Özbekistan uyruklu bir kadın, teleferik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Olay Güneysu ilçesine bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki Özbekistan uyruklu Shakhnoza Yuldasheva isimli kadın topladığı çayları ilkel teleferik aracılığı ile taşımak istedi. Teleferiğe çayları yükleyen Yuldasheva’nın elbisesi teleferiğe takıldı. Elbisenin takılması sonucu teleferikle birlikte sürüklenen kadın 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü. Hemen hastaneye kaldırılan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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