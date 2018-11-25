İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Eski Genelkurmay Başkanı Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye'de yaşayanlar için 'Türk halkı’ kavramının kullanılmasının yanlış olduğunu belirterek "‘Türk halkı’ derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. ‘Türk milleti’ sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; ‘Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki ‘Türk milleti’ kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur" dedi.

'MADDİ KALKINMAYLA SADECE BİNA, FABRİKA, YOLLA OLMUYOR'

Eski Genelkurmay Başkanı Başkanı İlker Başbuğ, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde katıldığı bir söyleşide kalkınmada maddi unsurların yanında eğitim ve öğretimin önemine dikkat çekti. Bir ülkede sadece maddi kalkınma modeli ile çağdaş uygarlık seviyesine çıkalamayacağını söyleyen Başbuğ, "Bu Türkiye’de unutulan bir konu. Özellikle 1950’lerden sonra tamamen unutulan bir konu. O zaman sizin üstüne çıkabilmeniz için bütünsel kalkınmayı sağlamanız lazım. Bütünsel kalkınmada ne var? Maddi kalkınmanın yanında eğitim, öğretim durumunuz. Eğitim, öğretim olarak neredesiniz? Sanatta neredesiniz? İmar, yapılaşma, şehirleşme çünkü yapılaşma şehirleşme bir noktada o ülkenin kültürel yapısını da gösteriyor, neredesiniz? Yani maddi kalkınmayla sadece bina, fabrika, yol şunla olmuyor. Bunun yanına mutlaka kültürel boyutunu da eklemeniz lazım. Tabii kültürel boyut dediğimiz zaman burada eğitim çok önemli bir husus olarak çıkıyor" dedi.