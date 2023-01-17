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İlker Başbuğ, 'hakaret' davasında beraat etti

17.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu AK Partili 6 siyasetçiye hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, beraat etti.

İlker Başbuğ, 'hakaret' davasında beraat etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan; eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında, 28 Ocak 2020'de katıldığı televizyon programında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasında değerlendirme yaparken bazı milletvekillerine hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla 7 Şubat 2020'de suç duyurusunda bulundu. Başbuğ hakkında 'hakaret' suçundan dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un, müştekilerin FETÖ'nün direktifi doğrultusunda kanun değişikliği teklifi yaptığı iddiasında bulunduğu, söz konusu ifadelerin, fikir ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi. Başbuğ'un, kullandığı ifadelerle zincirleme şekilde 'kamu görevlisine hakaret' suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BERAAT KARARI

Ankara 75’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Başbuğ’un avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın önceki celse verdiği savunmasında, katıldığı programda sarf ettiği sözlerin muhatabının katılanlar olmadığını, sözleriyle onları kastetmediğini söylediği, ayrıca katılanların şikayetten vazgeçtiğini; mevcut delillerle sanığın kastının olmaması, mahkumiyete yeter kesin, inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraat talebinde bulundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, CMK 223/2-a maddesinde yer alan 'eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış' olması gerekçesiyle beraat kararı verdi.

(DHA)

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