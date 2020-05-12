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  4. İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti

İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de yaşayan 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taklidini yapıp kameralar karşısına geçerek muhabir arkadaşlarının sorularını yanıtladı.

Korona virüs salgını sonrasında eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler de uzaktan eğitim almaya başladı. Tedbirler kapsamında 20 yaş altına da sokağa çıkmak yasaklanınca özellikle ilkokul öğrencilerinin evlerinde sıkılmaması için çeşitli etkinliklere yönlendirildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN KILIĞINA GİRDİ

Kırıkkale'de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Görkem Sezgin Pezek de, bu süreçte Sağlık Bakanı Koca'nın kılığına girerek bir basın açıklamasını canlandırdı. Takım elbisesini giyerek kravatını takan Görkem, annesi yardımıyla kendisine bir bıyık ve ben de çizdi. Arkadaşlarından 8 yaşındaki Eymen Karataş İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri olurken 7 yaşındaki Furkan Gündoğdu' da TRT muhabirliğine büründü. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bir basın toplantısı ayarlayan minikler, Bakan Koca taklidi yapan Görkem'e gündeme dair çeşitli sorular yöneltti. Fahrettin Koca'nın bir Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı ezberleyen minik Görkem de, vurgu ve tonlamalara dikkat ederek sorulara özenle yanıt verirken özellikle büyüklerini tedbirlere uymaya davet etti. Mizahi bir şekilde rol yapan miniklerin taklitleri beğeni kazandı.
"Elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak"

Açıklamasının ardından arkadaşlarına 'Değerli basın mensupları' diyerek hitap eden Görkem Sezgin Pezek, Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı ve sosyal medyada da geniş yer bulan "Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak" sözleri de esprili bir şekilde canlandırmada kendisine yer buldu.

(İHA)

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