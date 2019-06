İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor

Ok, 2002'den bu yana onlarca milli eğitim bakanının değiştirildiğini vurgulayarak, "Milletvekillerimiz beyaz A4 kağıdı alıp bir çetele tutmaya kalksa milli eğitimde yapılan 'reform' ya da 'devrim' adındaki sözde düzenlemelerle milli eğitimin 2002'den bu yana kaç defa değişikliğe uğradığını gerçekten A4 kağıtlarına sığdırmaları mümkün değildir." dedi. Her seçim döneminde öğretmenler, eğitim çalışanları, polisler ve sağlık çalışanlarının 3600 ek göstergelerinin üzerinde çalışıldığı ve kısa zamanda çıkarılacağının ifade edildiğini belirten Ok, "Bu sözler verileli maalesef aylar değil yıllar geçmeye başladı, kaç seçim geçirdik, her seçim döneminde dillendirildiği halde hükümet verdiği sözü maalesef tutmamaktadır." diye konuştu.

FATİH Projesi kapsamında milyonlarca tabletin dağıtıldığını dile getiren Ok, hedeflenen noktaya ulaşmak bir yana yüzde 20'sine ulaşılamadığını, tabletlerin de çöpe atıldığını savundu.

-"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletin iradesidir"

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "ucube sistem" denilerek milli iradenin "ucube" haline getirildiğini söyledi.