İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü?

“İyi yaşam” demek, illa pahalı kahve demek değil.



Günlük 150-200 lira verdiğin o karton bardaklı kahveyi gerçekten mi içiyorsun yoksa etiket için mi? Evde güzel bir French press ya da soğuk demleme setiyle çok daha iyisini yapabiliyorsun. En basitinden evde cold brew yapmak bile epey masrafsız.

Yiyeceğin yemeği kendin yapmak her zaman daha keyiflidir.



Dışarıda yediğin bir öğle yemeğini düşündüğümüzde evde yapılabilecek yemek için iki günlük malzeme alınabilir. Üstelik evde içine ne koyduğunu biliyorsun ve midene oturmuyor. İyi yaşamak biraz da kontrol sende demek, menüde ne varsa değil.

Minimalizm öyle her köşeye mum koyarak ya da bir yere hasır ip sararak olmaz.



Az eşya, çok alan. Ama bunu gidip Instagram evleri gibi yapmak zorunda değilsin. Evin içinde nefes alacak yer bırak ve senin için anlamlı olan eşyaları tut. Geri kalan eşyaları da muhakkak evde sakla.

Kıyafeti çok olan değil, neyi nasıl giydiğini bilen kazanır.

Trendlerden değil, tarzdan bahsediyoruz. Gardırobunda muhakkak 3 tane joker parça olsun ve kombinlerinde o parçaları muhakkak kullan. Pahalı markalar yerine iyi kesim ve iyi hissettiren parçalar gardırobunda yer alsın. Etiket değil, üstündeki duruş önemli.

Kıyafetten bahsetmişken şunu da ekleyelim: Ütülü kıyafetler her zaman daha şık ve zengin durur!



Mikro zevkler her zaman büyük keyif verir.



Kaliteli yaşamak bazen sabah uyanınca yıkanmış çarşaf kokusudur. Ya da gece yatarken sessiz bir 10 dakika. Masrafsız ama çok şey hissettiren bu anları atlama. Gerçek lüks orada gizli.

Teknolojiyle değil, teknoloji sayesinde akıllı yaşa.



Her çıkan ürünü almak değil mesele. Sahip olduklarını daha verimli kullan. Akıllı telefonunla kahve öğütülmüyor ama akıllı lamba alarak ışıkları telefonunla açıp kapatabiliyorsun. O kadar da pahalı değil.

Kendine yatırım = En iyi yatırım.

Yarım kalan bir hobi kursu, kitap kulübü, yoga matı... Bunlar dışarıdan küçük gibi durur ama uzun vadede ruh sağlığına ciddi katkı yapar. En iyi yatırım her zaman kendine yaptığın yatırımdır.

Hayat kalitesi biraz da gerektiği yerde hayır diyebilmekte.



Seni yoran insanlara, gereksiz planlara, lüzumsuz harcamalara "hayır" diyebilmek de bir konfor alanı. Bu bedava ama etkisi yüksek bir yetenek. Geliştirmekte fayda var.