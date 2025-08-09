KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü?

Kaliteli yaşamak deyince halen akla pahalı restoranlar, bir gecelik otel fiyatına satılan mumlar ya da minimalist diye kakalanmış, fiyatı 6 haneli koltuklar geliyorsa o “yaşam kalitesi” tanımına küçük bir güncelleme gerek olabilir. Şimdi “Parası olan yaşıyor.” kafasını biraz kenara alalım. Aşağıdaki maddelere göz at, hepsi sana göre bir şeyler anlatıyor olabilir.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü?

“İyi yaşam” demek, illa pahalı kahve demek değil.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 1
Günlük 150-200 lira verdiğin o karton bardaklı kahveyi gerçekten mi içiyorsun yoksa etiket için mi? Evde güzel bir French press ya da soğuk demleme setiyle çok daha iyisini yapabiliyorsun. En basitinden evde cold brew yapmak bile epey masrafsız.

Yiyeceğin yemeği kendin yapmak her zaman daha keyiflidir.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 2
Dışarıda yediğin bir öğle yemeğini düşündüğümüzde evde yapılabilecek yemek için iki günlük malzeme alınabilir. Üstelik evde içine ne koyduğunu biliyorsun ve midene oturmuyor. İyi yaşamak biraz da kontrol sende demek, menüde ne varsa değil.

Minimalizm öyle her köşeye mum koyarak ya da bir yere hasır ip sararak olmaz.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 3
Az eşya, çok alan. Ama bunu gidip Instagram evleri gibi yapmak zorunda değilsin. Evin içinde nefes alacak yer bırak ve senin için anlamlı olan eşyaları tut. Geri kalan eşyaları da muhakkak evde sakla.

Kıyafeti çok olan değil, neyi nasıl giydiğini bilen kazanır.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 4

Trendlerden değil, tarzdan bahsediyoruz. Gardırobunda muhakkak 3 tane joker parça olsun ve kombinlerinde o parçaları muhakkak kullan. Pahalı markalar yerine iyi kesim ve iyi hissettiren parçalar gardırobunda yer alsın. Etiket değil, üstündeki duruş önemli.

Kıyafetten bahsetmişken şunu da ekleyelim: Ütülü kıyafetler her zaman daha şık ve zengin durur!

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 5
Pahalı olmadan kaliteli yaşamak Philips Azur 8000 Serisi Buharlı Ütü ile gayet mümkün. Hem ütü masasında hem de dikey bir şekilde kıyafetleri ütüleyebiliyorken ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunuyor. Yani kıyafetlerinizi yakmadan kolayca ütüleyebiliyorsunuz. Hızlı kireç çözme işlevi de cabası!

Mikro zevkler her zaman büyük keyif verir.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 6
Kaliteli yaşamak bazen sabah uyanınca yıkanmış çarşaf kokusudur. Ya da gece yatarken sessiz bir 10 dakika. Masrafsız ama çok şey hissettiren bu anları atlama. Gerçek lüks orada gizli.

Teknolojiyle değil, teknoloji sayesinde akıllı yaşa.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 7
Her çıkan ürünü almak değil mesele. Sahip olduklarını daha verimli kullan. Akıllı telefonunla kahve öğütülmüyor ama akıllı lamba alarak ışıkları telefonunla açıp kapatabiliyorsun. O kadar da pahalı değil.

Kendine yatırım = En iyi yatırım.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 8

Yarım kalan bir hobi kursu, kitap kulübü, yoga matı... Bunlar dışarıdan küçük gibi durur ama uzun vadede ruh sağlığına ciddi katkı yapar. En iyi yatırım her zaman kendine yaptığın yatırımdır.

Hayat kalitesi biraz da gerektiği yerde hayır diyebilmekte.

İlla büyük masraflara gerek yok! Pahalı olmadan kaliteli yaşamak mümkün mü? 9
Seni yoran insanlara, gereksiz planlara, lüzumsuz harcamalara "hayır" diyebilmek de bir konfor alanı. Bu bedava ama etkisi yüksek bir yetenek. Geliştirmekte fayda var.

Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.