İllerin renk kodları neler? İşte kırmızı, turuncu, sarı ve mavi iller

Fahrettin Koca, 6 – 12 Mart koronavirüs risk haritasını güncelledi ancak renk haritası ise güncellenmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Koronavirüs risk haritasındaki renklerde değişiklik olmasına rağmen, hasta durumlarının ağır olmaması sebebi ile normalleşme kararlarının aynı kalacağını açıkladı. Buna göre hangi iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi?
6 – 12 Mart Koronavirüs risk haritasında bazı illerde artan vaka sayıları korkuttu. Özellikle Karadeniz kıyılarında artan vaka sayıları özellikle dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın yaşandığı il 100 binde 458 vaka sayısı ile Samsun oldu. Ardından 100 binde 345 vaka sayısı ile Sinop, şu an için en yüksek riskli iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Sinop’u 296 vaka sayısı ile Giresun, 257 vaka sayısı ile Balıkesir, 255 vaka sayısı ile Kilis ve 248 vaka sayısı ile Ordu takip ediyor.
İstanbul, 27 Şubat – 5 Mart koronavirüs risk haritasında 100 binde 111,57 seviyelerindeydi. Yeni açıklanan koronavirüs risk haritasında ise İstanbul 178,25 seviyesine yükselerek dikkat çekti.
Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarına göre hasta durumlarında ağır vakalar bulunmadığı için kararların aynı şekilde devam edeceği açıklandı. Buna göre Koronavirüs risk haritasında illerin rengi değişmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka artışı yaşansa da hastaneye yatış oranı artmadı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişlerine rağmen, bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımızdan tedbirlere muhakkak uyarak hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum. İnşallah bu meselenin üstesinden geleceğiz." dedi.
Düşük riskli iller;
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.
Orta riskli iller;
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.
Yüksek riskli iller;
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
Çok yüksek riskli iller;
Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.