"İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk dünyasına ait halı ve kilimlerin sergilendiği, "İlmeğin Ucundaki Söz" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Osmanlı döneminde gemi yapım malzemelerinin ve ticaret mallarının deposu olarak kullanılan binanın restore edilmesi sonucu oluşturulan Sultanahmet'teki Verni Art Galeri'de ziyarete açıldı.

Galerinin Genel Sanat Yönetmeni Melis Uludağ, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süren planlama, araştırma ve çalışmalar sonrasında sergiyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Serginin açılışından duyduğu mutluluğu aktaran Uludağ, "Dünyanın en ünlü yün ve el dokuması halılarla kilim ve benzeri dokumaların bir araya getirilmesi için koleksiyonerlerimiz değerli katkılarda bulundu. Projelerimize kesintisiz olarak devam edeceğiz. Hedefimiz her ay yeni bir sergi." diye konuştu.

Uludağ, Azerbaycan'ın yedi bölgesinden halıların da sergilendiğini kaydederek, "Ayrıca Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki koleksiyonlardan Türkiye'ye kazandırılan halılar, seçkin Hereke halıları, Kayseri, Sivas ve İran Tebriz halıları ile oluşturulan koleksiyonumuzla Türkiye'nin bu çaptaki ilk sergisini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.