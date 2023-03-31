İlyas Salman TKP'den İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı

Seçimlere bir buçuk aydan kısa bir süre kala, siyasi partilerin milletvekili aday listeleri de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. TKP'nin sosyal medya hesabından, ünlü oyuncu İlyas Salman'ın İstanbul'dan milletvekili adaylığını açıkladığı video paylaşıldı.

DESCARTES'IN SÖZLERİYLE AÇIKLADI

"Söz veriyorum, sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım" sözleriyle paylaşılan videoda, İlyas Salman şu ifadeleri kullandı:



"Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim, sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!"