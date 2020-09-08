HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmam hatipliler için 'Sahtekar, cinsi sapık' demişti! Erol Mütercimler özür diledi

İmam hatipliler için 'Sahtekar, cinsi sapık' demişti! Erol Mütercimler özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 23:17 | Son Güncelleme

Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, "Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İmam hatipliler için 'Sahtekar, cinsi sapık' demişti! Erol Mütercimler özür diledi

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdik Zaman Siyaset programına konuk olan Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadeleriyle ilgili konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Kaymakam koronavirüse yakalandıKaymakam koronavirüse yakalandı
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
En Çok Okunan Haberler
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Diğer Haberler
Sinop'ta kaymakam İsmail Pendik koronavirüse yakalandı
Kaymakam koronavirüse yakalandı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıkladı! Hastane doluluk oranı...
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Bursa'da kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 15 kişiye toplam 22 bin 500 TL ceza
Kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 22 bin 500 TL ceza
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Denizli'de prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi
Prefabrik ev taşıyan çekici üst geçide takılarak devrildi
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
Koronavirüs sürecinde bu yasak ilk kez alındı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.